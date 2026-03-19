Μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση

Καλημέρα σε όλους. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ. Μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση, όπου αναμένεται να επικεντρωθούν στη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και στην ευρωπαϊκή αντίδραση στις γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις της. Οι ηγέτες θα συζητήσουν επίσης με τον πρόεδρο Ζελένσκι τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ευρώπης για τη διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτιέρες, θα συμμετάσχει στη σύνοδο για τη συζήτηση της κατάστασης στον Λίβανο, τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Η σύνοδος θα επικεντρωθεί επίσης στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο), στην ασφάλεια και την άμυνα, στην ενιαία αγορά και στις επιπτώσεις της για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, καθώς και στη μετανάστευση.

Στις Βρυξέλλες και οι δύο

Μπορεί ο πρωθυπουργός να βρίσκεται από χθες στη βελγική πρωτεύουσα, καθώς συμμετείχε στην επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του ΕΛΚ, όπου και θα παραμείνει μέχρι και την Παρασκευή για να συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής των «27», ωστόσο σήμερα στη Rue Guimard 10 θα βρεθεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς θα λάβει μέρος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Δύσκολο αλλά όχι απίθανο οι δύο πολιτικοί αρχηγοί να διασταυρωθούν, πάντως το ψυχρό κλίμα ανάμεσά τους είχε λίγο μετριαστεί μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή, όπου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ενημέρωσε για τις διπλωματικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες της χώρας μας εν μέσω πολεμικής σύρραξης. Και μία παρατήρηση: μπορεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για όλα τα θέματα: ακρίβεια, μέτρα, κράτος δικαίου, αλλά για τα εθνικά δεν ξεφεύγει από την κεντρική γραμμή, ειδικά όσον αφορά στη στήριξη των αδελφών μας Κυπρίων.

Δικογραφίες έρχονται

Και από τις Βρυξέλλες να μεταφερθώ στην Αθήνα, όπου εκτός από τα σχέδια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έχει και άλλους πονοκεφάλους η κυβέρνηση. Μαθαίνω ότι έρχεται και άλλη, η δεύτερη, δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλή πηγή μού είπε ότι τουλάχιστον 25 βουλευτές της ΝΔ «ψάχνονται», αλλά τελικά στη δικογραφία μάλλον είναι 12, όπως έμαθα, αλλά όρκο δεν παίρνω. Είναι κακούργημα; Όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι περισσότεροι από την ΚΟ της ΝΔ, εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές. Ε, και όπως μου είπαν πολλοί, για ρουσφέτια μιλούσαν δηλ. για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων. Τώρα να υπάρχει κάτι πιο σοβαρό για ορισμένους δεν ξέρω. Θα φανεί. Πάντως ευρύτερη ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου δεν υπάρχει.

Υποκλοπές και Τέμπη

Αυτό όμως που προβληματίζει την κυβέρνηση είναι το πολιτικό παιχνίδι που στήνει ένα τμήμα του πολιτικού συστήματος με την υπόθεση των υποκλοπών και τη δίκη για τα Τέμπη που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Θεωρούν υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη ότι θα γίνει εκμετάλλευση και σόου από διάφορες πλευρές και δείχνουν προς την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Το «τερμάτισε» η Ζωή

Πάντως μια πρώτη γεύση πήραμε και χθες, για μια ακόμα φορά, αφού στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έδωσε πάλι σόου και για ορισμένους κυβερνητικούς απλά το «τερμάτισε». Τι άλλο θα κάνει, διερωτήθηκαν. Τι έγινε; Εμφανίστηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ένα κουτί κρακεράκια και τα έτρωγε και τον βιντεοσκόπησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ε, καταλαβαίνετε τι έγινε στην αίθουσα, καθώς ο υπουργός εξοργισμένος ζητούσε να διαγράψει το επίμαχο στιγμιότυπο. Βέβαια, οι κακεντρεχείς θυμήθηκαν τις παραμονές του Δεκαπενταύγουστου, όταν στη συζήτηση για το τρίτο μνημόνιο, κάποια στιγμή, σε μια συνεδρίαση που διήρκησε σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο, λόγω της στάσης της Ζ. Κωνσταντοπούλου ως προέδρου της Βουλής, θυμήθηκαν τον Νίκο Βούτση που έτρωγε αποκαμωμένος ένα γλυκάκι στην αίθουσα.

Πόλεμος Κυρανάκη – Θύμιου

Ε, από τον καβγά Άδωνι – Ζωής, να πάμε στη σκληρή κόντρα του Θύμιου Λυμπερόπουλου, προέδρου των ιδιοκτητών ταξί, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη. Είπαμε να ηρεμήσουμε χθες, αλλά το είχε η μέρα. «Ο κάθε ταξιτζής θα σας έχει φωτογραφία μέσα στο αυτοκίνητό του», είπε ο Θ. Λυμπερόπουλος στον Κ. Κυρανάκη και τον κατηγόρησε ότι εφαρμόζει χουντικές απόψεις εις βάρος του κλάδου. Δεν άντεξε και ο υπουργός και τον κατηγόρησε ότι εκπροσωπεί συμφέροντα των εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης και των μαντράδων, οι οποίοι δεν θέλουν να αγοράσουν τα ηλεκτροκίνητα, για να εξοργιστεί ο Θ. Λυμπερόπουλος και να φωνάζει, όπως μου είπαν παριστάμενοι «γαλάζιοι» βουλευτές: «Θα δεις τι θα πάθεις».

Τους ένωσε ο Πάρις

Η μέρα είχε και ομόνοια και καλό κλίμα λόγω της ψηφοφορίας για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής. Τελικά, όπως σας είχα γράψει, εξελέγη στη θέση του διαγραφέντα από το ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο πολύπειρος βουλευτής Κοζάνης, Πάρις Κουκουλόπουλος, και μάλιστα με 255 θετικές ψήφους (και 16 «παρών). Ο Οδ. Κωνσταντινόπουλος βρέθηκε στη Βουλή και τον ψήφισε και σήμερα θα μιλήσει στην Ολομέλεια, πριν παραιτηθεί από βουλευτής και παραδώσει την έδρα στο κόμμα του.

Μαζί Γεωργιάδης και Βορίδης

Και μετά την εκλογή πέρασα από το καφενείο της Βουλής και είδα τον Αδ. Γεωργιάδη, μετά τον καβγά του με τη Ζ. Κωνσταντοπούλου, να είναι μαζί με τον φίλο του, Μάκη Βορίδη, που είναι στο στόχαστρο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα πολλοί βουλευτές της ΝΔ έσπευσαν να χαιρετήσουν τον Μ. Βορίδη, ενώ κάποια στιγμή όταν πέρασε από το περιστύλιο έπεσε πάνω στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που έκανε δηλώσεις. «Μισό λεπτό να περάσουν οι αθώοι», είπε με ύφος η Ζ. Κωσταντοπούλου με τον Μ. Βορίδη να σηκώνει το γάντι και να απαντά γελώντας: «Μισό λεπτό να αποφύγουμε τους εισαγγελείς». Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα στη Βουλή.

Νέο κίνημα Τσίπρα και το καρφί Φάμελλου

Και να πάω στην Αλεξανδρούπολη, όπου χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στην εκδήλωση για το βιβλίο του «Ιθάκη» και έστειλε και τα μηνύματά του. Μίλησε για νέο κίνημα που ουσιαστικά γεννιέται μέσα από τις διεργασίες ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης. Και μάλιστα είπε ότι η επόμενη μέρα δεν θα έρθει από μόνη της, αλλά θα έρθει μόνο αν τη φέρουμε μαζί. Λίγο νωρίτερα όμως έριξε το καρφί του ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αν και είπε ότι ο ρόλος του πρώην πρωθυπουργού είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο, τόνισε ότι δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες και αυτό εκλήφθηκε ως καρφί.

Δύο ξένοι στην ίδια πόλη

Η Νύμφη του Θερμαϊκού φαίνεται πως αρχίζει να ζεσταίνεται για τα καλά, καθώς, όπως μαθαίνω, οι ζυμώσεις για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παίρνουν φωτιά. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου, έχει ήδη ενημερώσει τον πρωθυπουργό για την υποψηφιότητά του και ίσως να γνωρίζετε ότι έκανε και εκδήλωση για τον σκοπό αυτό. Στην εκδήλωση, και σε μία κίνηση αβροφροσύνης, έδωσε το παρών ο Μαργαρίτης Σχοινάς, του οποίου το όνομα είχε ακουστεί επίσης για τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Όπως λέει χαρακτηριστικά σε δικούς του ανθρώπους, «ήμουν αντιπρόεδρος της Κομισιόν, δεν είναι το φόρτε μου να μαζεύω ψήφους». Με την κίνηση αυτή δείχνει ότι στηρίζει τον Θεόδωρο Καράογλου και ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Θα ήθελα όμως να σας ενημερώσω ότι υπάρχει «πόλεμος» ανάμεσα στον Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Μαργαρίτη Σχοινά. Ο τελευταίος δεν θέλει να βλέπει ούτε ζωγραφιστό τον πρώτο και θα κάνει τα πάντα για να στηρίξει υποψήφιο που δεν είναι της αρεσκείας του νυν επιτρόπου. Όσον αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές, λέγοντας ότι δεν χωράνε δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη.

Επιστροφή Ζαγοράκη

Αν με ρωτάτε ποιον βλέπω υποψήφιο από την προοδευτική παράταξη, θα έλεγα ως μία άλλη Πυθία έναν άλλο Θοδωρή. Αναφέρομαι στον Θοδωρή Ζαγοράκη ο οποίος έχει και εξαιρετική σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη και θα μπορούσε να διεμβολίσει ψηφοφόρους από τα δεξιά. Μην ξεχνάμε ότι είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Εκτός αν κατέβαινε υποψήφιος στη Β’ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου έχασε για λίγο ο άνθρωπος του Ανδρουλάκη, ο Θανάσης Γκλαβίνας. Κάτι που το θεωρώ δύσκολο όπως και ακόμα πιο δύσκολο βλέπω να είναι υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Πιστεύω ότι, αν διάβαζε η Ράνια Θρασκιά τη στήλη, θα ακουγόταν μέχρι το Μαρούσι η ανάσα ανακούφισής της.

Ετοιμάζει τα ψηφοδέλτιά της η Καρυστιανού

Το ερώτημα που πλανάται εδώ και καιρό είναι αν θα κάνει τελικά το μεγάλο βήμα η Μαρία Καρυστιανού – δηλαδή αν θα κατεβάζει πολιτικό φορέα στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Η αλήθεια είναι πως το τελευταίο διάστημα η ίδια είχε επιλέξει μια εκκωφαντική σιωπή, αφού οι δηλώσεις της σε καίρια ζητήματα τον τελευταίο καιρό, μόνο καλό δεν της έκαναν.Την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν μια κάμψη, με πολλούς να ερμηνεύουν την πτώση ως αποτέλεσμα της ταύτισής της με τον πόλο της δεξιάς. Άνθρωπος που εμπιστεύομαι και γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, μου μετέφερε ότι η Μαρία Καρυστιανού όχι μόνο δεν έκανε δεύτερες σκέψεις, αλλά ήδη προετοιμάζει και σκανάρει τα ψηφοδέλτια της. Η αποχή της από την δημοσιότητα ήταν, μια στρατηγική ανασύνταξης, όπως μου είπε. Προεξόφλησε, μάλιστα, ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε νέα της.

Τι λένε οι Έλληνες Ρεπουμπλικάνοι για τη Μέση Ανατολή

Όλοι έχετε ακούσει για το κίνημα MAGA, αλλά στοιχηματίζω πως λιγότεροι γνωρίζετε το ακρωνύμιο. Το Make America Great Again είναι μια ολόκληρη πολιτική κοσμοθεωρία χτισμένη πάνω στο στον οικονομικό προστατευτισμό και τα κλειστά σύνορα. Μέχρι εδώ, η θεωρία είναι γνωστή. Στην πράξη, όμως, το «κόκκινο κίνημα» εμφανίζει τις πρώτες σοβαρές ρωγμές. Τις τελευταίες ημέρες όπως θα έχετε ενημερωθεί, άνθρωποι της απόλυτης εμπιστοσύνης του Προέδρου, που βρίσκονται εκτός κυβερνητικού σχήματος, βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον και διαφωνούν με τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε με την παραίτηση του Τζο Κεντ, κορυφαίου αξιωματούχου της κυβέρνησης. Επειδή όμως ο αντίκτυπος των όσων συμβαίνουν πέρα από τον Ατλαντικό φτάνει και μέχρι τη χώρα μας, πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο των Ρεπουμπλικάνων στην Ελλάδα, τον Τζόναθαν Κωνσταντίνου για να μου πει αν συμφωνεί η διαφωνεί με αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Μου είπε λοιπόν ότι το ελληνικό παράρτημα του ρεπουμπλικανικού κόμματος των ΗΠΑ, στηρίζει την κοινή στρατιωτική δράση ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο καθεστώς του Ιράν καθώς και στους σύμμαχους του δηλαδή τα τρομοκρατικά δίκτυα. Όπως είναι η Χεζμπολάχ, οι Χούθι και οι αδερφοί Μουσουλμάνοι αφήνοντας μου να εννοηθεί για τους τελευταίους ότι τους υποθάλπτει η Τουρκία μεταξύ άλλων.

Τα 5 δημοφιλέστερα προϊόντα στο καλάθι ενός σούπερ μάρκετ

Πέντε προϊόντα κυριαρχούν στο καλάθι του Έλληνα καταναλωτή σύμφωνα με πληροφορίες μου. Κι αυτά είναι που μπαίνουν πιο συχνά στις αγορές. Ο λόγος για τον ελληνικό καφέ «Παπαγάλος Λουμίδης», το γάλα υψηλής παστερίωσης της ΝΟΥΝΟΥ «Family» με 3,6% λιπαρά, ο στιγμιαίος καφές Nescafe της Nestle, η μπύρα Άλφα σε κουτί στη συσκευασία εξάδας και το ουίσκι Johnnie Walker Red Label. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο καφές αποτελεί το δημοφιλέστερο προϊόν, ενώ και τα δύο προϊόντα καφέ που φιγουράρουν στο καλάθι, τόσο ο ελληνικός καφές «Παπαγάλος», όσο και ο στιγμιαίος Nescafe, ανήκουν στην ίδια εταιρεία, τη Nestle. Ενώ η μπύρα Άλφα παράγεται από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και το Johnnie Walker ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της Diageo.

Στην τελική ευθεία η επένδυση στο Ελληνικό για την Trade Estates

Η επένδυση της Trade Estates στο Ελληνικό, ένα από τα κομβικά projects του χαρτοφυλακίου της, φαίνεται να αφήνει πίσω της τη μακρά περίοδο καθυστερήσεων και να περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης. Σας θυμίζω ότι στην εισηγμένη εταιρεία ακινήτων συμμετέχει τόσο ο όμιλος Φουρλή, όσο και η οικογένεια Βασιλάκη μεταξύ των μετόχων. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Παπούλης, πριν λίγες ώρες στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τα βασικά εμπόδια που επιβράδυναν την εξέλιξη του έργου έχουν πλέον ξεπεραστεί. Επόμενος κρίσιμος σταθμός είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας, η οποία, βάσει του σημερινού σχεδιασμού, τοποθετείται μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Μετά από αυτό, θα ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη ανάπτυξης του retail park που σχεδιάζει η εταιρεία στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι το εμπορικό πάρκο να τεθεί σε λειτουργία στο πρώτο εξάμηνο του 2029. Το έργο αναπτύσσεται στο ίδιο ακίνητο με το Commercial Hub της Lamda Development, κάτι που σημαίνει ότι το αδειοδοτικό πλαίσιο επηρεάζει παράλληλα και τις δύο αναπτύξεις. Το σχέδιο της Trade Estates προβλέπει την κατασκευή τεσσάρων κτιρίων, περίπου 3.000 τ.μ. το καθένα. Ήδη, περίπου το 40% των διαθέσιμων χώρων έχει συμφωνηθεί να μισθωθεί στην IKEA, ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ακόμη δύο έως τρεις μεγάλους εμπορικούς ομίλους για την κάλυψη των υπόλοιπων επιφανειών. Καθοριστικό θεωρείται το επόμενο εννεάμηνο, καθώς μέσα σε αυτό το διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες και να κλειδώσει η εμπορική στρατηγική των μισθώσεων. Το συνολικό ύψος της επένδυσης στο Ελληνικό υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 71 και 75 εκατ. ευρώ.

Ο Σάμι Φάις και στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Μια νέα επιχειρηματική κίνηση, αυτή τη φορά εκτός του παραδοσιακού πυρήνα των δραστηριοτήτων του, πληροφορούμαι ότι δρομολογεί ο Σάμι Φάις, ο οποίος εμφανίζεται πίσω από τη σύσταση της All About Cars Εμπορία Αυτοκινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε., με έδρα τη Γλυφάδα και αντικείμενο το λιανικό και χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων. Η νέα εταιρεία συστάθηκε με αρχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, το οποίο έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη ΣΑΜΙΝΟ Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε., δηλαδή από εταιρικό όχημα που συνδέεται άμεσα με τον επιχειρηματία. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι ο Φάις ανοίγει ένα νέο μέτωπο δραστηριότητας, αλλά και ότι το κάνει σε μια αγορά με διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα στα οποία έχει ταυτιστεί μέχρι σήμερα, όπου έχει παρουσία με τις αμερικανικές εταιρείες μοτοσυκλετών Harley Davidson και Indian. H δραστηριότητα της νεοσύστατης επιχείρησης περιλαμβάνει τη λιανική πώληση μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων ως κύρια δραστηριότητα, ενώ παράλληλα καλύπτει και χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μεσολάβηση στην πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων, καθώς και χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Η ανατροπή δεδομένων για τη Δέλτα

H πορεία της Δέλτα το 2025 όπως πληροφορούμαι, φαίνεται ότι έρχεται να αναθεωρήσει τα δεδομένα ως προς το τίμημα που ζητάει το CVC για να την πουλήσει. Γιατί τα 300 εκατομμύρια που εμφανίζεται ότι είχε ζητήσει το fund πριν λίγους μήνες, εκτιμώ μιλώντας και με ανθρώπους της αγοράς, ότι δύσκολα θα τα πιάσει. Και σε συνδυασμό με την όχι και τόσο ικανοποιητική πορεία της περσινής χρονιάς αλλά και τα πρώτα δείγματα του 2025, φαίνεται ότι τα δεδομένα και οι απαιτήσεις μπορεί σύντομα να ανατραπούν.

Μετρώντας τα «κουκιά» για τον Παπουτσάνη

Παρακολούθησα την ενημέρωση του Παπουτσάνη στους αναλυτές του Χρηματιστηρίου. Μέσα από αυτήν προσπάθησα να μετρήσω τα «κουκιά» και να διαπιστώσω τι ακριβώς σκιαγραφείται από πλευράς εταιρείας για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό που είδα ήταν μία διοίκηση που επιμένει σε αναπτυξιακή γραμμή, κρατώντας σταθερό τον στόχο για οργανικό τζίρο άνω των 100 εκατ. ευρώ έως το 2028, με επενδύσεις περίπου 5 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, ελάχιστη διανομή μερίσματος 30% και στόχο για περιθώριο EBITDA στο 16%. Η ανάπτυξη της εταιρείας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, στα δικά του προϊόντα, όπου ο Παπουτσάνης περιμένει να διατηρήσει τη δυναμική ανάπτυξης που είχε πέρσι και το 2026, μέσα από καινοτομία και μεγαλύτερη διείσδυση στις κατηγορίες ατομικής φροντίδας και περιποίησης σπιτιού στη δεύτερη περίπτωση με τη μάρκα «Αρκάδι» που έχει εξαγοράσει. Ενώ οι εξαγωγές εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν με διψήφιο ρυθμό. Δεύτερον, στα προϊόντα για ξενοδοχεία, όπου η εταιρεία συνεχίζει να χτίζει στρατηγικές συνεργασίες στο εξωτερικό και να ενισχύει το δίκτυό της, αν και εδώ αναγνωρίζει ότι ο τουρισμός και τα ταξίδια μπορεί να επηρεαστούν από την γεωπολιτική αστάθεια. Τρίτον, στο κομμάτι των προϊόντων για τρίτους, όπου η διοίκηση βλέπει ισχυρή ανάπτυξη μέσα από διεύρυνση της πελατειακής βάσης, ενίσχυση υφιστάμενων συνεργασιών και είσοδο σε νέες αγορές.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία με εξαγωγές σε 39 χώρες

Το δημοσιογραφικό ταξίδι στο εργοστάσιο της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στη Ριτσώνα, πριν λίγες ώρες, ήρθε να αναδείξει το αποτύπωμα μιας βιομηχανίας με ισχυρή παραγωγική βάση, εξαγωγικό προσανατολισμό και σταθερή επενδυτική στόχευση. Όπως ανέφερε ο διευθυντής του εργοστασίου, Κώστας Στάικος, η εταιρεία εξάγει σήμερα σε 39 χώρες, συνεργάζεται με 800 χονδρεμπόρους και διαθέτει παρουσία σε 36.000 σημεία πώλησης πανελλαδικά, ενώ λειτουργεί δύο μονάδες παραγωγής και τρία σημεία διανομής. Παράγει 19 προϊόντα και διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα 2,2 εκατ. εκατόλιτρα ετησίως, με τη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία μέσω φόρων να ανέρχεται σε 224 εκατ. ευρώ. Την περίοδο 2021-2024 οι επενδύσεις έφτασαν τα 37,1 εκατ. ευρώ. Παρά τις πιέσεις του 2025, με υψηλό πληθωρισμό, περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος και πτώση της κατανάλωσης, ειδικά στην εκτός σπιτιού κατανάλωση, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επέλεξε να συνεχίσει τις επενδύσεις της. Ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της με νέες επιλογές, όπως η 1664 και οι μπύρες χωρίς αλκοόλ ΦΙΞ Άνευ και Μύθος 0.0, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην έντονα ανταγωνιστική ελληνική αγορά.