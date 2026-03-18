Μια μυστηριώδης «τρίπλευρη» πυραμίδα στον Άρη έχει φουντώσει ξανά τις συζητήσεις για την ύπαρξη προηγμένων εξωγήινων πολιτισμών. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας δημιουργός ντοκιμαντέρ μοιράστηκε πλάνα που δείχνουν έναν σχηματισμό ο οποίος μοιάζει εντυπωσιακά με πυραμίδα στον Κόκκινο Πλανήτη.



Την ανωμαλία αυτή είχε εντοπίσει πρώτος ο ερευνητής της NASA, Κιθ Λέινι, το 2001, ο οποίος υποστήριξε πως αν ένα τέτοιο αντικείμενο βρισκόταν στη Γη, θα είχαμε ξεκινήσει αμέσως ανασκαφές. Ο ντοκιμαντερίστας Μπράιαν Ντομπς δημοσίευσε το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι η πυραμίδα αυτή έχει το μέγεθος της Μεγάλης Πυραμίδας της Αιγύπτου.



Βρίσκεται σε μια περιοχή που ονομάζεται Valles Marineris, ένα τεράστιο σύστημα φαραγγιών με απότομους γκρεμούς και στρώματα πετρωμάτων. Αν και η περιοχή είναι γνωστή για τους ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς της, η συγκεκριμένη «πυραμίδα» έχει φωτογραφηθεί τέσσερις φορές από το 2001 έως το 2016, διατηρώντας πάντα την τέλεια συμμετρία της.



Ορισμένοι ερευνητές, όπως ο Τζορτζ Χάας, πιστεύουν ότι η γεωμετρία του αντικειμένου δείχνει πως είναι τεχνητό δημιούργημα και όχι απλώς ένας βράχος. Μάλιστα, πρόσφατα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας το 2025 αναφέρουν παλιές μυστικές αποστολές της CIA που φέρεται να εντόπισαν πυραμίδες στην επιφάνεια του Άρη, με κάποιες από αυτές να περιγράφονται ως τεράστιες κατασκευές με εσωτερικούς χώρους.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι σκεπτικιστές. Ο επιστήμονας του Χάρβαρντ, Άβι Λεμπ, υποστηρίζει ότι ο σχηματισμός θα μπορούσε να είναι φυσικός, αποτέλεσμα της διάβρωσης από το νερό που υπήρχε κάποτε στον Άρη. Ο ίδιος επισημαίνει ότι δεν βλέπουμε τους λίθινους όγκους που χαρακτηρίζουν τις ανθρώπινες πυραμίδες.



Ωστόσο, ο Λεμπ θεωρεί πολύ πιο ενδιαφέρον ένα κυλινδρικό αντικείμενο που βρέθηκε το 2022, καλώντας τη NASA να στείλει το ρομποτικό όχημα Curiosity να το εξετάσει, ώστε να βεβαιωθούμε αν πρόκειται για σκουπίδι από δικές μας αποστολές ή για κάτι πραγματικά εξωγήινο, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.