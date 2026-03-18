Η Μπαρτσελόνα δεν έδειξε καθόλου οίκτο στη Νιούκαστλ και τη διέσυρε με 7-2, στη ρεβάνς του 1-1 στην Αγγλία, παίρνοντας με πανηγυρικό τρόπο την πρόκριση για τους προημιτελικούς του Champions League.

Το παιχνίδι είχε από το ξεκίνημά του πολύ καλό ρυθμό και στο 6ο λεπτό είχε και το πρώτο γκολ, με τον Φερμίν Λόπεθ να κάνει το γύρισμα και τον Ραφίνια να τελειώνει σωστά τη φάση για το 1-0. Η απάντηση όμως δεν άργησε να έρθει καθώς στο 14′ ο Ελάνγκα, μετά το γύρισμα από αριστερά, πλάσαρε σωστά για το 1-1.

Στο 18′ οι «μπλαουγκράνα» πήραν ξανά το προβάδισμα, αυτή τη φορά με τον Μπερνάλ μετά την πάσα του Μαρτίν, ο Ελάνγκα όμως «χτύπησε» ξανά στο 28′, με πλασέ από κοντά μετά το γύρισμα του Μπαρνς, για το 2-2. Οι Άγγλοι έδειχναν έτοιμοι να το παλέψουν μέχρι τέλους, η συνέχεια όμως ήταν εφιαλτική για αυτούς…

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Γιαμάλ με πέναλτι, μετά το τράβηγμα του Τρίπιερ στον Ραφίνια, έκανε το 3-2 και στο 51′ ο Φερμίν βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε όπως έπρεπε για να γράψει το 4-2 και να βάλει βάσεις πρόκρισης για την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Η Μπαρτσελόνα ήταν καταιγιστική πλέον και στο 56′ ήρθε και το 5-2 με κεφαλιά του Λεβαντόφσκι, ο οποίος σκόραρε και στο 61′, έχοντας βγει τετ α τετ, για να ανεβάσει το σκορ στο 6-2. Το τελικό 7-2, μέσα σε αποθέωση, διαμορφώθηκε στο 72′ από τον Ραφίνια και ενώ η Νιούκαστλ παρέπαιε…