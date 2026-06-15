Η νέα ξένη σειρά «Νόμοι της καρδιάς» έρχεται σύντομα στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι βεβαιότητες καταρρέουν και τα συναισθήματα γίνονται η κινητήριος δύναμη των εξελίξεων…

Η σειρά, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε όποια χώρα κι αν προβλήθηκε, ξεχώρισε για τον τρόπο που αντιμετώπισε τις ανθρώπινες σχέσεις, προβάλλοντας ρεαλιστικές καταστάσεις γάμου, διαζυγίου και οικογενειακών δεσμών.

Στο επίκεντρο της ιστορίας, βρίσκεται η επιτυχημένη νομικός Τσολπάν Σεβχέρ και οι δύο κόρες της, Αζρά και Σανέμ, οι οποίες εργάζονται επίσης ως δικηγόροι και αναλαμβάνουν υποθέσεις διαζυγίων γνωστών, πλούσιων και ισχυρών ζευγαριών, με επιρροή στην κοινωνική και δημόσια ζωή της Κωνσταντινούπολης. Αντίθετα, η τρίτη κόρη, η Γκιουνές, κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς και δεν έχει καμία σχέση με τη νομική. Μία απόφαση της μητέρας όμως, προκαλεί άγριες συγκρούσεις και το σκοτεινό παρελθόν της οικογένειας κινδυνεύει να έρθει στην επιφάνεια, απειλώντας το μέλλον της…

Κι ενώ η οικογένεια Σεβχέρ παλεύει απεγνωσμένα να κρατήσει τις ισορροπίες της, η Αζρά δέχεται άλλο ένα βαρύ πλήγμα: ο σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών τους, την απατά. Αναγκασμένη να αντιμετωπίσει τους φόβους που απέφευγε όλη της τη ζωή, η ηρωίδα παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα…

Οι «Νόμοι της καρδιάς» είναι μία σύγχρονη, δραματική σειρά γεμάτη ένταση, συναισθήματα και απρόβλεπτες εξελίξεις, που φωτίζει τις πιο σύνθετες πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων και συναισθημάτων.

Πρωταγωνιστούν: Gökçe Bahadır (Αζρά Γκιουνάι), Gökçe Eyüboğlu (Σανέμ Σεβχέρ), Tülin Ece (Γκιουνές Σεβχέρ), Sumru Yavrucuk (Τσολπάν Σεβχέρ), Yigit Kirazci (Γιλντιρίμ Σαχίν), Sarp Akkaya (Σεργκέν Γκιουνάι) κ.ά.

Δείτε το trailer:

ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Έρχεται στον ΣΚΑΪ