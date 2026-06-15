Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την απόφαση αναίρεσης της αποφυλάκισής του, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες αποφασίστηκε τελικά η μεταγωγή του στη ΓΑΔΑ.

Ο καταδικασθείς ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου, επέστρεψε αρχικά στον Κορυδαλλό μετά την ανατροπή της απόφασης που τον είχε οδηγήσει εκτός φυλακής.

Αυτή τη στιγμή, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ο Γιωτόπουλος πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά.

Αποφασίστηκε η μεταγωγή του στη ΓΑΔΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας των φυλακών Κορυδαλλού είχε επικοινωνία μαζί του, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα παραμείνει απόψε στο σωφρονιστικό κατάστημα ή αν θα μεταφερθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.

Τελικά αποφασίστηκε η μεταγωγή του στη ΓΑΔΑ, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, από όπου αναμένεται να μεταφερθεί αύριο στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου είχε οδηγηθεί έπειτα από την έκδοση του σχετικού εντάλματος.

Έφυγε από το σπίτι του στον Βύρωνα με ταξί

Μετά την απόφαση αναίρεσης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μάζεψε τις αποσκευές του από το σπίτι του στον Βύρωνα και επιβιβάστηκε σε ταξί, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγο αργότερα αποβιβάστηκε και μεταφέρθηκε σε περιπολικό, το οποίο τον οδήγησε αρχικά στις φυλακές Κορυδαλλού.

Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η μεταγωγή του στη ΓΑΔΑ, μέχρι να ολοκληρωθεί το επόμενο στάδιο της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού.

Η αναίρεση της αποφυλάκισης

Ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη και είχε αποφυλακιστεί υπό όρους στις 21 Μαΐου, έπειτα από περίπου 24 χρόνια κράτησης.

Η αποφυλάκισή του αναιρέθηκε, με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία επιστροφής του σε καθεστώς κράτησης.

Το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης αφορά την εφαρμογή της νεότερης διάταξης για τους πολυϊσοβίτες, η οποία προβλέπει ελάχιστο όριο 25 ετών πραγματικής έκτισης ποινής για την υφ’ όρον απόλυση.

Μετά τη νέα δικαστική εξέλιξη, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγείται ξανά ενώπιον των αρμόδιων αρχών, με την υπόθεση να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια και τις προϋποθέσεις αποφυλάκισης καταδικασμένων σε πολλαπλές ισόβιες καθείρξεις.