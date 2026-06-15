Αντικρουόμενα μηνύματα στέλνει η κυβέρνηση Τραμπ για το πότε θα ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ, παρά την ανακοίνωση του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ – Ιράν και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα είναι ήδη «εν μέρει» ανοιχτό και ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει ανοίξει πλήρως.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί γρήγορα.

«Την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αξιωματούχοι κρατούν μικρότερο καλάθι

Παρά τη βεβαιότητα του Τραμπ, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του εμφανίστηκαν πιο προσεκτικοί, κάνοντας λόγο για σταδιακή και όχι άμεση επιστροφή στην κανονικότητα.

Ένας αξιωματούχος ανέφερε ότι σήμερα διέρχονται περίπου 25 πλοία την ημέρα και ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί σε 40 έως 50 «αρκετά γρήγορα».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η κατάσταση μπορεί να επανέλθει σε μεγάλο βαθμό μέσα σε 30 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες εμπλοκές στην εφαρμογή της συμφωνίας.

Άλλος αξιωματούχος, ωστόσο, εμφανίστηκε ακόμη πιο συγκρατημένος, λέγοντας ότι μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες θα υπάρξει «σημαντική αύξηση» της κυκλοφορίας, αλλά όχι επιστροφή στη συνήθη ροή.

Από τα 25 πλοία στα 140 της προπολεμικής περιόδου

Πριν από τη σύγκρουση, η κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ έφτανε περίπου τα 140 πλοία την ημέρα.

Το στοιχείο αυτό δείχνει το μέγεθος της απόστασης που πρέπει να καλυφθεί για να θεωρηθεί ότι η ναυσιπλοΐα έχει επιστρέψει πραγματικά στα κανονικά επίπεδα.

Ακόμη και αν η κίνηση αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες, η πλήρης αποκατάσταση των ροών πετρελαίου και LNG θα εξαρτηθεί από την ασφάλεια των διελεύσεων, τις ασφαλιστικές καλύψεις, τις αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών και την εμπιστοσύνη των αγορών.

Άνοιγμα στα χαρτιά, προσοχή στη θάλασσα

Το Ορμούζ μπορεί να ανοίγει πολιτικά, όμως η φυσική επιστροφή των πλοίων δεν γίνεται αυτόματα.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες θα χρειαστούν καθαρές εγγυήσεις για ασφαλή διέλευση, ενώ πολλά πλοία που παρέμειναν στον Περσικό Κόλπο ή απέφυγαν τη διαδρομή θα πρέπει να ενταχθούν σταδιακά σε νέες ροές.

Επιπλέον, η ασφαλιστική αγορά θα παρακολουθεί στενά αν η περιοχή θεωρείται πράγματι ασφαλής ή αν παραμένει ενσωματωμένο ασφάλιστρο κινδύνου λόγω του Ιράν, της Χεζμπολάχ και του ανοιχτού μετώπου στον Λίβανο.

Η πολιτική ανάγκη για γρήγορη εικόνα αποκλιμάκωσης

Η αισιόδοξη στάση Τραμπ δεν είναι άσχετη με την πίεση που έχει δεχθεί η αμερικανική οικονομία από την ενεργειακή κρίση.

Το κλείσιμο του Ορμούζ είχε ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου και είχε επιβαρύνει τις τιμές καυσίμων, δημιουργώντας πολιτικό κόστος για τον Λευκό Οίκο.

Γι’ αυτό η εικόνα των πλοίων που αρχίζουν να κινούνται ξανά λειτουργεί ως ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές και τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ωστόσο, οι πιο τεχνικές εκτιμήσεις των αξιωματούχων δείχνουν ότι άλλο πράγμα είναι η πολιτική ανακοίνωση και άλλο η πλήρης λειτουργική αποκατάσταση ενός από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη.