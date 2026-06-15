Προσωρινή εκτόνωση φαίνεται να καταγράφεται στην εσωκομματική κρίση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), καθώς οι δύο πλευρές, του Οζγκιούρ Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, συμφώνησαν να μην πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα κοινοβουλευτική συνεδρίαση της ομάδας.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την ένταση που προκάλεσε η λεγόμενη απόφαση περί «απόλυτης ακυρότητας», η οποία άνοιξε νέο κύκλο αντιπαράθεσης στο μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης και δημιούργησε εικόνα διπλής ηγεσίας.

Το ερώτημα που κυριαρχούσε στην Άγκυρα ήταν ποιος θα εμφανιστεί στο βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας: ο Οζγκιούρ Οζέλ ή ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Τελικά, καμία από τις δύο πλευρές δεν θα κάνει το βήμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα σύγκρουση.

Δεν θα γίνει συνεδρίαση από την πλευρά Οζέλ

Η πρώτη σαφής ένδειξη αποκλιμάκωσης ήρθε από τον βουλευτή του CHP, Μουράτ Εμίρ, ο οποίος δήλωσε ότι από την πλευρά της σημερινής κεντρικής διοίκησης δεν υπήρξε αίτημα προς τη Βουλή για πραγματοποίηση συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Όπως ανέφερε, ο Οζγκιούρ Οζέλ αποφάσισε να μη συγκαλέσει αυτή την εβδομάδα την ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη την κόπωση των κομματικών οργανώσεων μετά την έντονη κινητοποίηση των τελευταίων ημερών.

Η απόφαση αυτή ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια να μην επαναληφθεί το σκηνικό έντασης που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας.

Ούτε ο Κιλιτσντάρογλου θα πάει στη Βουλή

Ανάλογη απόφαση ελήφθη και από την πλευρά του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, δεν υπήρξε ούτε από τη δική του πλευρά αίτημα προς τη Βουλή για συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Ο αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος του κόμματος Μουσλίμ Σαρί ανακοίνωσε ότι ο Κιλιτσντάρογλου αποφάσισε να μη πραγματοποιήσει τη συνεδρίαση που είχε προγραμματιστεί, με στόχο να προστατευθεί η ενότητα του CHP και να αποφευχθούν νέες εντάσεις.

Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι προτεραιότητα δεν είναι οι προσωπικές ή συγκυριακές αντιπαραθέσεις, αλλά η θεσμική ισχύς, η συλλογική λογική και η κοινωνική ευθύνη του κόμματος.

Συμφωνία για αποφυγή νέας σύγκρουσης

Η απόφαση και των δύο πλευρών να μη συγκαλέσουν χωριστές συνεδριάσεις δείχνει ότι υπήρξε, τουλάχιστον για την ώρα, μια άτυπη συμφωνία αποκλιμάκωσης.

Το CHP προσπαθεί να αποφύγει την εικόνα δύο παράλληλων κέντρων εξουσίας, η οποία θα βάθαινε την εσωκομματική κρίση και θα έδινε νέο πολιτικό χώρο στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η κρίση, πάντως, δεν έχει λήξει. Απλώς μετατίθεται, καθώς το ζήτημα της ηγεσίας και της νομιμοποίησης στο εσωτερικό του κόμματος παραμένει ανοιχτό.

Τι είχε συμβεί την προηγούμενη εβδομάδα

Την περασμένη εβδομάδα, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές είχε προκαλέσει ένταση στη Βουλή.

Υποστηρικτές του Οζέλ και του Κιλιτσντάρογλου συγκεντρώθηκαν κοντά στην πύλη Dikmen της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια και σπρωξίματα.

Η προεδρία της Βουλής αποφάσισε τότε να μην επιτρέψει την είσοδο επισκεπτών στην κοινοβουλευτική ομάδα του CHP, ενώ ο Κιλιτσντάρογλου πραγματοποίησε τελικά τη δική του συνεδρίαση στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Η νέα απόφαση να μην πραγματοποιηθεί καμία συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα δείχνει ότι οι δύο πλευρές επιχειρούν να αποφύγουν δεύτερο γύρο έντασης.

Το CHP παραμένει σε κρίσιμη καμπή

Η προσωρινή αναδίπλωση δεν αναιρεί το βαθύτερο πρόβλημα στο CHP.

Το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια κρίση ηγεσίας που απειλεί να πλήξει την εικόνα του ως βασικού πόλου της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

Η σύγκρουση Οζέλ – Κιλιτσντάρογλου δεν αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά και τον έλεγχο του κομματικού μηχανισμού, τη στρατηγική απέναντι στον Ερντογάν και την επόμενη ημέρα της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Για την ώρα, η «μάχη του βήματος» στη Βουλή αποφεύχθηκε. Το ερώτημα είναι αν πρόκειται για πραγματική αποκλιμάκωση ή απλώς για μια σύντομη παύση πριν από την επόμενη εσωκομματική σύγκρουση.