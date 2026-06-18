Το πολιτικό κλίμα στην Τουρκία παραμένει τεταμένο, καθώς οι εξελίξεις στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), συνεχίζουν να προκαλούν έντονες αναταράξεις. Οι εσωκομματικές συγκρούσεις, οι συζητήσεις γύρω από διαγραφές στελεχών και η σκιά του συνεδρίου έχουν δημιουργήσει ένα σκηνικό αβεβαιότητας, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στη στάση των ψηφοφόρων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, νέα δημοσκόπηση της SONAR καταγράφει σημαντικές μεταβολές στην πρόθεση ψήφου, δείχνοντας πως το CHP αντιμετωπίζει σοβαρή φθορά, ενώ το κυβερνών AK Parti εμφανίζεται να ανοίγει τη διαφορά από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Το ερώτημα που αλλάζει τα δεδομένα

Στην έρευνα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα: «Σε περίπτωση που δεν ιδρυθεί νέο κόμμα, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;».

Η απάντηση των πολιτών φέρνει στο φως ένα ιδιαίτερα δύσκολο τοπίο για το CHP, καθώς το κόμμα εμφανίζεται με αισθητά χαμηλό ποσοστό, την ώρα που το AKP διατηρεί καθαρό προβάδισμα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το AK Parti συγκεντρώνει ποσοστό 30,3%, ενώ το CHP περιορίζεται στο 13,1%. Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι μεγάλη και δείχνει ότι οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο εκλογικό σώμα.

Το AK Parti ανοίγει τη διαφορά

Η εικόνα που προκύπτει από τη μέτρηση είναι ενδεικτική της πολιτικής πίεσης που ασκείται στην αντιπολίτευση. Το AK Parti εμφανίζεται πρώτο με σημαντική απόσταση, καταγράφοντας ποσοστό 30,3%.

Αντίθετα, το CHP φαίνεται να χάνει έδαφος, μένοντας στο 13,1%, σχεδόν ισόπαλο με το DEM Parti, το οποίο ακολουθεί με 13,0%. Πολύ κοντά βρίσκεται και το İYİ Parti, με ποσοστό 12,7%, γεγονός που δείχνει ότι ο χώρος της αντιπολίτευσης εμφανίζεται κατακερματισμένος.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό στο οποίο κανένα αντιπολιτευτικό κόμμα δεν φαίνεται να μπορεί, μόνο του, να αμφισβητήσει την πρωτιά του AK Parti.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων

Με βάση τα στοιχεία της SONAR, η πρόθεση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:

Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP): 30,3%

Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP): 13,1%

Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM): 13,0%

Καλό Κόμμα (İYİ): 12,7%

Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP): 10,7%

Κόμμα Νίκης (Zafer Partisi): 5,6%

Κόμμα Κλειδί (Anahtar Parti): 4,4%

Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι η πολιτική κυριαρχία του AKP παραμένει ισχυρή, ενώ η αντιπολίτευση εμφανίζεται πολυδιασπασμένη και χωρίς ξεκάθαρο ηγεμονικό πόλο.

Η σκιά Κılıçdaroğlu και η κρίση ταυτότητας στο CHP

Οι εξελίξεις στο CHP συνδέονται και με τη συζήτηση γύρω από τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, καθώς το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ηγεσία του κόμματος προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στην τουρκική πολιτική σκηνή.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να συσπειρώσει τη βάση του CHP ή, αντίθετα, να εντείνει την εσωτερική κρίση. Η δημοσκόπηση δείχνει πως, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, το κόμμα δυσκολεύεται να πείσει ένα ευρύτερο ακροατήριο και να εμφανιστεί ως ισχυρή εναλλακτική απέναντι στο κυβερνών κόμμα.

Η χαμηλή επίδοση του CHP αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εσωτερικές του ισορροπίες βρίσκονται υπό πίεση. Οι ψηφοφόροι φαίνεται να παρακολουθούν με προβληματισμό τις εξελίξεις, ενώ η αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα επηρεάζει την εικόνα του κόμματος.

Κατακερματισμός στην αντιπολίτευση

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της μέτρησης είναι η μικρή απόσταση μεταξύ του CHP, του φιλοκουρδικού DEM Parti και του Καλού Κόμματος. Τα τρία κόμματα κινούνται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, γεγονός που δείχνει πως η αντιπολιτευτική ψήφος δεν συγκεντρώνεται σε έναν ισχυρό πόλο.

Αυτός ο κατακερματισμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Όσο η αντιπολίτευση παραμένει διαιρεμένη, το AKP φαίνεται να διατηρεί στρατηγικό πλεονέκτημα.

Την ίδια ώρα, το ακραία εθνικιστικό MHP, του ηγέτη των Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, καταγράφει ποσοστό 10,7%, ενώ το Κόμμα Νίκης του Ουμίτ Οζντάγ και το Κλειδί του Γιαβούζ Αγιραλίογλου, συγκεντρώνουν 5,6% και 4,4% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας ότι το πολιτικό τοπίο παραμένει ρευστό.

Το μήνυμα της κάλπης πριν από την κάλπη

Η δημοσκόπηση της SONAR δεν αποτυπώνει απλώς μια αριθμητική διαφορά. Στέλνει ένα πολιτικό μήνυμα για το πώς αντιλαμβάνονται οι ψηφοφόροι την τρέχουσα κατάσταση.

Το AK Parti εμφανίζεται να κεφαλαιοποιεί την αστάθεια στην αντιπολίτευση, ενώ το CHP βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα δύσκολο ερώτημα: μπορεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων ή κινδυνεύει να βυθιστεί ακόμη περισσότερο στην εσωστρέφεια;

Σε κάθε περίπτωση, η νέα μέτρηση δείχνει ότι η τουρκική πολιτική σκηνή εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση. Και για το CHP, το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο εσωκομματικό. Είναι βαθιά εκλογικό.