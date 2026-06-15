Μια 18χρονη από το Τέξας, η οποία είχε επιβιώσει κόντρα σε όλες τις προβλέψεις των γιατρών όταν γεννήθηκε, έχασε τραγικά τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα ενώ κατευθυνόταν προς τη νέα της καλοκαιρινή δουλειά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Makynna Eden Tumlinson σκοτώθηκε στις 3 Ιουνίου σε αυτοκινητόδρομο της πολιτείας, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε στο πίσω μέρος επαγγελματικού φορτηγού. Λίγα λεπτά πριν από το δυστύχημα, είχε ανταλλάξει τις τελευταίες της κουβέντες με τη μητέρα της, Stephanie Tumlinson.

«Πήγαινε στη νέα της δουλειά και είχαμε μιλήσει λίγο πριν φύγει από το σπίτι», δήλωσε η συντετριμμένη μητέρα. Όταν ο πατέρας της, Tommy Tumlinson, είδε μέσω εφαρμογής την τοποθεσία του κινητού της να παραμένει στο σημείο του ατυχήματος, έσπευσε εκεί φοβούμενος τα χειρότερα. Η οικογένεια περιγράφει την απώλεια ως ακόμη πιο σκληρή λόγω της συγκλονιστικής ιστορίας ζωής της νεαρής.

Όταν η Makynna γεννήθηκε, οι γιατροί είχαν ενημερώσει τους γονείς της ότι υπήρχε μόλις 2% πιθανότητα να επιβιώσει, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να γεννηθεί νεκρή. «Μας είχαν πει ότι οι πιθανότητες ήταν μόλις 2%. Όμως τα κατάφερε», είπε η μητέρα της.

Παρά τη σύντομη ζωή της, η 18χρονη έζησε έντονα κάθε στιγμή. Ήταν μαζορέτα, πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου και είχε στεφθεί βασίλισσα του σχολικού χορού (prom queen), ενώ φίλοι και καθηγητές τη θυμούνται ως ένα κορίτσι που δεν αρνιόταν ποτέ τη βοήθειά του σε κανέναν.

«Ελπίζω να τη θυμούνται ως το κορίτσι που γινόταν φίλη με όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας», ανέφερε η μητέρα της. Μετά τον θάνατό της, η θέση στάθμευσης που είχε στο σχολείο της μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο μνημείο, γεμάτο λουλούδια, λούτρινα παιχνίδια και κεριά που άφησαν συμμαθητές και φίλοι.

«Κανείς γονιός δεν θα έπρεπε να θάβει το παιδί του», είπε η μητέρα της. «Συνεχίζω να πιστεύω ότι είναι ένας εφιάλτης από τον οποίο θα ξυπνήσω και θα τη δω να μπαίνει ξανά από την πόρτα».