Ένας από τους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού είναι ο Ματέο Καντσελιέρι και όπως φαίνεται οι Πειραιώτες είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Λάτσιο.

Σύμφωνα λοιπόν με τους Ιταλούς οι «ερυθρόλευκοι», έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Ρωμαίους για την αγορά του 23χρονου αριστεροπόδαρου εξτρέμ.

Μάλιστα οι γείτονες τονίζουν πως οι Πειραιώτες είναι αυτοί που θέλουν περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα τον Καντσελιέρι και δεν αποκλείεται να αποτελέσει και την πρώτη αποχώρηση από το ρόστερ της Λάτσιο.

Παράλληλα αναφέρουν πως η Λάτσιο αξιώνει ένα ποσό στα 10 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.