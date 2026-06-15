Με το βλέμμα στραμμένο στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στην Κύπρο συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο της Τουρκίας υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί στην Άγκυρα.

Στο επίκεντρο της τουρκικής ατζέντας βρίσκεται η στρατιωτική συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Γαλλία, την οποία τουρκικά μέσα παρουσιάζουν ως εξέλιξη που «ανάβει φωτιά διχόνοιας στο νησί».

Η Άγκυρα εμφανίζεται αποφασισμένη να αναδείξει το ζήτημα στο ευρύτερο πλαίσιο των συζητήσεων για την περιφερειακή ασφάλεια, συνδέοντας τη συμφωνία Κύπρου – Γαλλίας με τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ, την Ανατολική Μεσόγειο και την αυξανόμενη παρουσία δυτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Στο στόχαστρο η συμφωνία Κύπρου – Γαλλίας

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η τουρκική κυβέρνηση θεωρεί ότι η προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Γαλλία δημιουργεί νέα δεδομένα στο νησί και ενισχύει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τουρκική πλευρά παρουσιάζει τη συμφωνία όχι ως διμερή αμυντική συνεργασία δύο κρατών, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζει τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων.

Στο τουρκικό αφήγημα, η Λευκωσία περιγράφεται ως «Ρουμ Διοίκηση», ενώ η συνεργασία με το Παρίσι συνδέεται με τη στρατιωτικοποίηση της περιοχής και με την παρουσία δυνάμεων που η Άγκυρα θεωρεί ανταγωνιστικές προς τα δικά της συμφέροντα.

Η φράση που δείχνει το κλίμα στην Άγκυρα

Ενδεικτική του κλίματος είναι η διατύπωση τουρκικών μέσων ότι η συμφωνία Κύπρου – Γαλλίας αντιμετωπίζεται από την Τουρκία ως προσπάθεια να ανάψει «φωτιά διχόνοιας» στο νησί.

Πρόκειται για φράση που αποτυπώνει την πρόθεση της Άγκυρας να ανεβάσει πολιτικά το ζήτημα, εμφανίζοντας την κυπριακή – γαλλική στρατιωτική συνεργασία ως πρόκληση και όχι ως αμυντική επιλογή της Λευκωσίας.

Στην ίδια γραμμή, τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Τουρκία παρακολουθεί «με ευαισθησία» τις κινήσεις στην περιοχή και ότι στο υπουργικό συμβούλιο θα εξεταστούν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων.

Η σύνδεση με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία.

Η Άγκυρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, την οποία τουρκικά μέσα χαρακτηρίζουν ως μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις στην ιστορία της Συμμαχίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία επιχειρεί να εμφανιστεί ως κεντρικός παίκτης σε όλα τα μεγάλα μέτωπα: από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και την ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο, μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο και τις ισορροπίες εντός της Συμμαχίας.

Η συζήτηση για τη συμφωνία Κύπρου – Γαλλίας αποκτά έτσι ευρύτερη διάσταση, καθώς η Άγκυρα φαίνεται να θέλει να τη συνδέσει με το ερώτημα ποιος καθορίζει την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και με ποιους όρους.