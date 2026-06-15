Ο Ολυμπιακός και Τάιλερ Ντόρσεϊ θέλουν να συνεχίσουν μαζί για πολλά ακόμα χρόνια και γι’ αυτό οι Πειραιώτες πρότειναν νέο συμβόλαιο στον Αμερικανό γκαρντ της ομάδας.

Συγκεκριμένα, το νυν συμβόλαιο του Ντόρσει (υπήρχε οψιόν ανανέωσης που ενεργοποιήθηκε), είναι πλέον σε ισχύ μέχρι το 2027 και οι «ερυθρόλευκοι» του πρότειναν νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029 με μεγαλύτερες αποδοχές.

Σύμφωνα μάλιστα με το «bebasketball» ο Ντόρσεϊ θα πάρει 2.3 εκατομμύρια ευρώ από την επόμενη σεζόν και με τα μπόνους επίτευξης στόχων θα φτάσει στα 2.7!

Η προηγούμενη συμφωνία των δύο πλευρών, προέβλεπε αποδοχές που ανέρχονταν στα 1,7 εκατομμύρια τον τρίτο χρόνο του συμβολαίου.

Αν όλα πάνε καλά τότε ο Ολυμπιακός θα κρατήσει έναν από τους παίκτες κλειδιά της ομάδας και για τα επόμενα χρόνια, έχοντας πλέον ολόκληρο τον κορμό του δεμένο με συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια.