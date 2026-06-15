Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κοζάνη ο ξαφνικός θάνατος του Θωμά Χαρέλα, γνωστού σε χιλιάδες χρήστες του TikTok με το όνομα «Makito», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών.

Ο εκλιπών είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από τα χιουμοριστικά βίντεο που ανέβαζε στα social media, κερδίζοντας καθημερινά το κοινό του με το αυθεντικό του χιούμορ και την άμεση, λαϊκή του προσέγγιση.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη τόσο στην τοπική κοινωνία της Κοζάνης όσο και στους διαδικτυακούς του φίλους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι τον αποχαιρετούν με δεκάδες συγκινητικά μηνύματα στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Δευτέρας ο 48χρονος βρισκόταν σε καλλιέργειες πατάτας σε ορεινή περιοχή, όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η απώλειά του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στα social media, με χρήστες να εκφράζουν τη θλίψη τους και να θυμούνται τα βίντεο που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό του TikTok.

Η κηδεία του Θωμά Χαρέλα θα τελεστεί την Τρίτη 16 Ιουνίου, στις 17:00, στον Πολύμυλο Κοζάνης, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα του απευθύνουν το τελευταίο αντίο.