Για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα σε ιδρυτικό μέλος τουρκικού κόμματος που είχε χαιρετήσει ως «Γκρίζος Λύκος» στην Ξάνθη.

Πιο αναλυτικά, δημοσίευμα του xronos.gr ανέφερε ότι ιδρυτικά μέλη του κόμματος Zafer είχαν φωτογραφηθεί σε κεντρικό σημείο της Ξάνθης να κάνουν το εθνικιστικό σήμα των «Γκρίζων Λύκων».

Μεταξύ όσων εθεάθησαν και φωτογραφήθηκαν, ήταν η καθηγήτρια Σεβίλ Σαρκγίν, ιδρυτικό μέλος του κόμματος.

Σύμφωνα με καταγγελία του και Ουμίτ Οζντάγκ, αρχηγού του Zafer, όταν η καθηγήτρια αποπειράθηκε να εισέλθει στην Ελλάδα, ενημερώθηκε αρμοδίως από τις ελληνικές αρχές ότι της έχει επιβληθεί τριετής απαγόρευση εισόδου στη χώρα για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη, ο πρόεδρος του κόμματος Zafer, που αναπτύσσει έντονα εθνική πολιτική, ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα αναπτύσσει δήθεν «αντιτουρκική πολιτική».