Ο Akylas εμφανίστηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας και μίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πορεία του στη Eurovision, την έντονη πίεση γύρω από την ελληνική συμμετοχή αλλά και το βάρος που ένιωσε εκπροσωπώντας τη χώρα στον διαγωνισμό.

Όπως ανέφερε, η προετοιμασία ήταν απαιτητική για όλη την ομάδα και η εμπειρία στη σκηνή ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά. «Εγώ δούλεψα πάρα πολύ γι’ αυτό που παρουσιάσαμε και όλη η ομάδα. Και πραγματικά το χάρηκα τόσο πολύ, που όταν κατέβηκα από τη σκηνή, έκλαψα. Είναι πολύ μεγάλη η πίεση, που ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Αν δεν είσαι μέσα στο παιχνίδι, είναι πραγματικά μία πολύ δύσκολη πίστα, με πολύ στρες. Και κάπως ένιωθα ότι κουβαλάω τον ελληνικό λαό που με πίστεψε πάνω μου», εξομολογήθηκε ο Akylas.

Στη συνέχεια περιέγραψε την εμπειρία της ψηφοφορίας ως μια έντονη συναισθηματική διαδρομή. «Όταν έγινε η ψηφοφορία, ήταν ένα τόσο έντονο συναισθηματικό rollercoaster για μένα. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι που το μοιραστήκαμε όλοι. Μετά γύρισα σπίτι και είδα στο TikTok βίντεο με παρέες που παρακολουθούσαν τα αποτελέσματα και ήταν πραγματικά απίστευτο», ανέφερε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η ελληνική αποστολή δεν περίμενε την εξέλιξη των αποτελεσμάτων. «Θυμάμαι ότι καθόμασταν στο green room και ξεκινούσαν οι βαθμολογίες των επιτροπών. Λέγαμε “εντάξει, το κάνουν επίτηδες για το suspense”. Και ήμασταν παγωμένοι. Λέω “παιδιά, τι γίνεται;”».

Ο Akylas παραδέχθηκε επίσης πως η συμμετοχή του στον εθνικό τελικό λειτούργησε καθοριστικά για την πορεία του. «Εμένα άλλαξε η ζωή μου από όταν μπήκα στο Sing for Greece και μετά άλλαξαν όλα. Μας είχαν και ψηλά τα στοιχήματα όλη αυτή την περίοδο και κάπως το πιστεύαμε όλοι».

Αναφέρθηκε ακόμη και στις επαφές του με μέλη της φινλανδικής αποστολής. «Το πόσο “ντελούλου” ήμασταν κι εμείς κι οι Φινλανδοί ήταν απίστευτο. Μου έλεγαν ότι πιστεύουν πως του χρόνου η Eurovision θα έρθει στην Ελλάδα κι εγώ τους απαντούσα ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθω και στη Φινλανδία».

Μίλησε επίσης για μια προσωπική υπέρβαση που έκανε κατά την προετοιμασία της εμφάνισής του, ξεπερνώντας τον φόβο του για τα ύψη. «Όταν συναντήθηκα πρώτη φορά με τον Φωκά Ευαγγελινό και με ρώτησε αν έχω κάποια φοβία, και ενώ εγώ έχω ακροφοβία και υψοφοβία του λέω: “Τίποτα”, δεν θέλω να εμποδίσω το vision. Και όταν ανέβηκα πρώτη φορά σε αυτό το prop, είχα χεστεί πάνω μου. Λέω, τώρα πώς θα κατέβω; Οπότε το ότι κατάφερα να ξεπεράσω τα όριά μου, για μένα είναι πολύ μεγάλο. Οπότε, είμαι σίγουρα πολύ χαρούμενος γι’ αυτό το οποίο καταφέραμε να δείξουμε. Και πάρα πολύ περήφανος», κατέληξε.