Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά, στις 21:47 ώρα Ελλάδος (18:47 GMT), στη θαλάσσια περιοχή των Δωδεκανήσων, με τον σεισμό να γίνεται αισθητός σε τμήματα της Ρόδου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αυτόματης λύσης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 22 χιλιόμετρα ανατολικά του Αρχαγγέλου.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προσδιορίζει το εστιακό βάθος της δόνησης στα 27,9 χιλιόμετρα και το επίκεντρο βρίσκεται εξολοκλήρου στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ρόδου και των μικρασιατικών παραλίων.

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