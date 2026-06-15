Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησε οδηγός ταξί στην Αθήνα, όταν ένα νεαρό ζευγάρι που επιβιβάστηκε στο όχημά του ως απλοί πελάτες αποδείχθηκε ότι είχε στήσει ληστεία με στόχο τις εισπράξεις του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτι. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν άνδρα και μία γυναίκα να περπατούν αμέριμνοι, χέρι-χέρι, στην περιοχή της πλατείας Πλαστήρα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σταματούν ένα ταξί και ζητούν από τον οδηγό να τους μεταφέρει στο Αιγάλεω.

Τίποτα δεν προμήνυε την εφιαλτική συνέχεια.

«Μόλις γύρισα, είδα το μαχαίρι στον λαιμό μου»

Όπως περιέγραψε ο οδηγός στο MEGA, όταν ολοκληρώθηκε η διαδρομή, ο νεαρός επιβάτης πέρασε στην επίθεση.

«Ήμουν ανυποψίαστος. Τους πήρα από την πιάτσα στην Πλατεία Πλαστήρα στο Παγκράτι και μου ζήτησαν να τους πάω στο Αιγάλεω. Μόλις φτάσαμε, μου τραβούσε τη μπλούζα. Δεν είχα καταλάβει ότι μου είχε βάλει το μαχαίρι στον λαιμό και όταν γύρισα τον είδα να με απειλεί», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης κρατούσε το μαχαίρι στον λαιμό του και απαιτούσε τα χρήματα από τις εισπράξεις του δρομολογίου.

«Με απείλησε ότι θα με σκοτώσει»

Ο οδηγός προσπάθησε να αντιδράσει και να αποτρέψει τη ληστεία, ωστόσο οι απειλές που δέχθηκε τον ανάγκασαν να υποχωρήσει.

«Κάποια στιγμή αντιστάθηκα, αλλά μου είπε να μην συνεχίσω γιατί θα με σκοτώσει. Μου πήρε και το κινητό τηλέφωνο. Τελικά έβγαλα μόνος μου τα χρήματα από την τσέπη και του τα έδωσα», περιέγραψε.

Οι δύο ληστές κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 500 ευρώ, καθώς και το κινητό τηλέφωνο του οδηγού, πριν εξαφανιστούν.