Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Πάτρα άφησε την τελευταία του πνοή ένα αγοράκι μόλις 17 μηνών το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία της Κάτω Αχαΐας όπου διέμενε με τη μητέρα του.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, καθώς παρουσίασε έντονα αναπνευστικά προβλήματα. Σύμφωνα με το tempo24, παρά την άμεση κινητοποίηση και τις εντατικές προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να σταθεροποιήσει την κατάστασή του και να το κρατήσει στη ζωή, το βρέφος τελικά κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η έρευνα της αστυνομίας και η ιατροδικαστική εξέταση

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν τη διενέργεια προανάκρισης για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος. Με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι απαντήσεις για τα ακριβή παθολογικά αίτια που προκάλεσαν την ξαφνική επιδείνωση της υγείας του 17μηνου αγοριού αναμένεται να δοθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, με την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έκθεσης και των εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων.