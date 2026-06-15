Αρχικά προσπάθησαν να πείσουν τις Αρχές ότι ο θάνατος του μικρού Πρέστον ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, όμως πολύ γρήγορα οι έρευνες αποκάλυψαν την πραγματική διάσταση της υπόθεσης. Δύο άνδρες, οι οποίοι ήταν ζευγάρι, κρίθηκαν ένοχοι για τη σεξουαλική κακοποίηση και τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 13 μηνών.

Το ζευγάρι από το Μπλάκπουλ είχε αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού όταν εκείνο ήταν περίπου 10 μηνών, μετά από περίοδο που βρισκόταν σε ανάδοχη οικογένεια.

Σε οπτικό υλικό του BBC εμφανίζεται ο ένας εκ των δύο καταδικασθέντων, ο δάσκαλος Τζέιμς Βάρλεϊ, στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφέρει το μωρό λίγους μήνες μετά την ανάληψη της φροντίδας του.

«Δεν έπρεπε να τον είχα αφήσει μόνο», ακούγεται να λέει στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να δώσει την εικόνα ενός ανθρώπου που έχει μετανιώσει. Το παιδί κατέληξε λίγο αργότερα.

Ο Βάρλεϊ ισχυρίστηκε ότι το βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε μπανιέρα με νερό, ωστόσο τα ευρήματα των Αρχών έδειξαν εκτεταμένα τραύματα και στοιχεία κακοποίησης, χωρίς καμία ένδειξη πνιγμού.

Κατά την ανάκριση, η συμπεριφορά του παρουσίαζε σημαντικές αντιφάσεις, ενώ και ο σύντροφός του αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, παρά τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με το BBC, και οι δύο ανέφεραν ότι δυσκολεύονταν με τη φροντίδα του παιδιού, μιλώντας για εξάντληση και χαρακτηρίζοντας το βρέφος «ενοχλητικό».