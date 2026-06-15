Συναγερμός σήμανε στην Καλιφόρνια μετά τη συντριβή ενός βομβαρδιστικού B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Έντουαρντς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βάσης, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:20 τοπική ώρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για πιθανούς τραυματισμούς ή θύματα, ενώ από το σημείο υψώθηκε πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού, ορατό από μεγάλη απόσταση.

«Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν αμέσως στο σημείο και η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν μόλις καταστούν διαθέσιμες», ανέφερε η διοίκηση της βάσης.

Εναέρια πλάνα από την περιοχή έδειξαν καμένη έκταση και πυκνούς καπνούς στο σημείο της συντριβής. Σε νεότερη ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας X, η βάση ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά και όλα τα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς αυτό εκτρέπονται σε άλλους προορισμούς.

Aftermath of U.S. Air Force B-52 Stratofortress crash at Edwards Air Force Base, California.

📹: FOX NEWS https://t.co/z2akYXYWvF pic.twitter.com/bG9nobPmMF — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 15, 2026

Παράλληλα, ανεστάλη η έκδοση όλων των μη εμπορικών αδειών εισόδου επισκεπτών έως νεωτέρας, ώστε οι εγκαταστάσεις να επικεντρωθούν πλήρως στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52H-BW Stratofortress heavy bomber, serial number 60-0061, assigned to the 93rd Bomb Squadron, crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base at 11:20 a.m.



Unfortunately, all crew members lost their lives in the accident. They had no time… pic.twitter.com/fcE4lITbji — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 15, 2026

Το B-52 Stratofortress αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά αεροσκάφη της αμερικανικής αεροπορίας και βρίσκεται σε υπηρεσία από τη δεκαετία του 1950. Το γιγαντιαίο στρατηγικό βομβαρδιστικό μπορεί να επιχειρεί σε ύψος έως και 50.000 ποδών και να μεταφέρει φορτίο περίπου 70.000 λιβρών, συμπεριλαμβανομένων συμβατικών βομβών αλλά και πυρηνικών πυραύλων cruise.

Χάρη στη δυνατότητα ανεφοδιασμού εν πτήσει, διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη επιχειρησιακή εμβέλεια, γεγονός που το κατέστησε βασικό στοιχείο της αμερικανικής πυρηνικής αποτροπής κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Συνήθως επανδρώνεται από πενταμελές πλήρωμα, αποτελούμενο από κυβερνήτη, πιλότο, πλοηγό ραντάρ, πλοηγό και αξιωματικό ηλεκτρονικού πολέμου.

Η βάση Έντουαρντς βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες, στην έρημο Μοχάβε.