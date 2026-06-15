Το Πράσινο Ακρωτήρι πήρε τεράστιο βαθμό στο Μουντιάλ τον πρώτο του σε τελική φάση με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βοζίνια.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας που αγωνίζεται στην Τσάβεζ, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας και στο παρελθόν έχει περάσει από την Κύπρο και την ΑΕΛ Λεμεσού (2017-2022) κατέβασε τα «ρολά» απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης!

Ο Βοζίνια εκτός ότι αναδείχθηκε MVP του αγώνα χάρη στην κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, είδε και την δημοφιλία του να αυξάνεται κατακόρυφα.

Συγκεκριμένα, πριν τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Βοζίνια μετρούσε 50 χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram, ενώ, μετά το τέλος του αγώνα με την Ισπανία, ξεπέρασε τους 1,6 εκατομμύρια followers!