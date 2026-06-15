Θλίψη έχει προκαλέσει στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου ο θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα Επείγοντα, όπου επικρατούσε αυξημένη ένταση και κινητοποίηση.

Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και αμέσως κινητοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, καταβάλλοντας προσπάθειες για την ανάνηψή της.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των συναδέλφων της, η 55χρονη δεν κατάφερε να επανέλθει.

Θλίψη στους συναδέλφους της

Ο θάνατός της έχει βυθίσει στο πένθος τους συναδέλφους της και την τοπική κοινωνία του Ναυπλίου.

Η 55χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο νοσηλευτικό προσωπικό και η απώλειά της έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στο νοσοκομείο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται καθημερινά οι υγειονομικοί, ιδιαίτερα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, όπου η πίεση και η ένταση είναι διαρκείς.