Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, επί αμερικανικού εδάφους.

«Χθες (Κυριακή), συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις ΗΠΑ, σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω Χ.

«Θα δούμε τι θα προκύψει. Εάν η Ρωσία αρνηθεί κι αυτήν την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι είχε προτείνει στο παρελθόν ένα τετ-α-τετ με τον Πούτιν, αλλά το Κρεμλίνο εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο μόνο εάν η συνάντηση οριστεί στη Μόσχα, κάτι που ο πρόεδρος της Ουκρανίας απορρίπτει.