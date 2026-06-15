Η τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μάλιστα σχεδόν μιας ώρας που είχαν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τα 80ά γενέθλια του Αμερικανού προέδρου, δείχνει ότι το Ουκρανικό παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες του Λευκού Οίκου παρά το γεγονός ότι όλοι οι προβολείς είναι στραμμένοι τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή.

Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού επέβαλε νέες κυρώσεις στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, άνοιξε επίσημες ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα αναμένεται να επαναβεβαιώσει τις δεσμεύσεις αλληλεγγύης, παρά τις αμερικανικές επιφυλάξεις. Στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, και πιο πρόσφατα στη Μολδαβία και την Αρμενία, οι ρωσικές εκστρατείες επιρροής έχουν αποκρουστεί. Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για τον Πούτιν και τις φιλορωσικές ακροδεξιές εθνικιστικές δυνάμεις.

Η Ουκρανία θεωρεί ότι οι εξελίξεις είναι ως επί το πλείστον θετικές. Χρησιμοποιώντας εξελιγμένα ουκρανικής κατασκευής drones και πυραύλους, έχει αναγκάσει τους εισβολείς να περάσουν σε αμυντική στάση. Οι ρωσικές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες υπολογίζεται ότι φτάνουν τις 30.000 κάθε μήνα. Η προέλασή της έχει σταματήσει και, σε ορισμένες περιοχές, έχει ακόμη και αναστραφεί. Οι ουκρανικές αεροπορικές επιδρομές βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος φέρνουν τον πόλεμο στο εσωτερικό μιας παραπλανημένης και απογοητευμένης κοινωνίας. Η Αγία Πετρούπολη φλέγεται. Οι ελλείψεις καυσίμων προκαλούν πανικό και μαζικές αγορές. Οι τιμές και οι φόροι αυξάνονται. Η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» του Πούτιν το 2022, που υποτίθεται ότι θα έφερνε μια γρήγορη νίκη, έχει πλέον διαρκέσει περισσότερο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία και η Ευρώπη επιθυμούν διακαώς να σταματήσει αυτή η τραγωδία. Γνωρίζοντάς το αυτό, ο Πούτιν μπορεί να επιχειρήσει να παγώσει τη σύγκρουση ενώ θα αναδιοργανώνει και θα επανεξοπλίζει τις δυνάμεις του. Ή θα μπορούσε να αποδεχθεί την πρόταση του Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός χωρίς να δεσμευτεί ειλικρινά σε μια μόνιμη διευθέτηση. Εδώ βρίσκεται ο μεγάλος κίνδυνος για το Κίεβο. Η δημόσια πίεση για επιστροφή των στρατευμάτων και διεξαγωγή νέων εκλογών θα μπορούσε να διαρρήξει την εύθραυστη ενότητα της Ουκρανίας. Αν η ρωσική απειλή φαινόταν να υποχωρεί, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ίσως περιόριζαν τη στρατιωτική τους στήριξη. Μια κατάπαυση του πυρός χωρίς απόλυτα δεσμευτικές και προαποφασισμένες εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσε να καταστήσει την Ουκρανία περισσότερο, και όχι λιγότερο, ευάλωτη σε μια νέα επίθεση.

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία λοιπόν ήρθε το τηλεφώνημα όπου, σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε τον σεβασμό του προς τον Αμερικανό ομόλογό του, κάνοντας αναφορά στις πολιτικές και προσωπικές του αντοχές, καθώς και στην ικανότητά του να ξεπερνά δυσκολίες και να επιτυγχάνει τους στόχους του. Παράλληλα, ο Πούτιν απέστειλε και γραπτό συγχαρητήριο μήνυμα, στο οποίο εξήρε τα χαρακτηριστικά που, κατά την άποψή του, συνέβαλαν στην επιτυχία του Τραμπ τόσο στην πολιτική όσο και στην προσωπική του πορεία. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και μια επικείμενη επίσκεψη απεσταλμένων της Ουάσινγκτον στη Ρωσία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ευχές όμως για τα γενέθλια έδωσε στον Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ίδιος και ο Τραμπ «συζήτησαν ζητήματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη της ειρήνης άμεσα, ενώ ενημέρωσα τον πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των μαχών και για το πώς η θέση μας έχει ενισχυθεί». «Συμφωνήσαμε ότι θα συζητήσουμε περαιτέρω κατά τη συνάντησή μας στη Σύνοδο Κορυφής της G7. Έχουμε ορισμένες καλές ιδέες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προώθηση της ειρήνης και στην προστασία ανθρώπινων ζωών», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

FILE – President Donald Trump, right, and Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy shake hands at the start of a joint news conference following a meeting at Trump’s Mar-a-Lago club, Dec. 28, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon, File)

Ο Πούτιν εμφανίζεται διατεθειμένος να διαπραγματευθεί, αλλά όχι να αναθεωρήσει τον τελικό του στόχο. Δηλώνει έτοιμος για ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα λέει ότι η Ρωσία θα νικήσει στο πεδίο αν χρειαστεί. Επικαλείται τις «κατανοήσεις» με τον Τραμπ στην Αλάσκα, υποστηρίζει ότι η Ρωσία τις αποδέχεται, και ζητά από την Ουκρανία να κάνει το ίδιο. Δηλαδή παρουσιάζει την ειρήνη όχι ως αμοιβαία διαδικασία, αλλά ως επικύρωση ενός πλαισίου που συμφωνήθηκε χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι. Ο Τραμπ θα συμμετάσχει σε συνεδρία εργασίας της G7 μαζί με τον Ζελένσκι στη Γαλλία σήμερα.