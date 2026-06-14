Νέα παρέμβαση στο θέμα των αυξήσεων στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών έκανε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, απαντώντας στην κριτική που έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες.

Με αφορμή τις αναφορές για αυξήσεις που κυμαίνονται από 60% έως 95%, ο Ιεράρχης μίλησε για «τρύπιες τσέπες», ενώ άφησε αιχμές και για όσα γράφονται στο διαδίκτυο.

«Στρατευμένα παπαγαλάκια στο διαδίκτυο»

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης στηλίτευσε, όπως είπε, τα στρατευμένα «παπαγαλάκια» στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί λανθασμένη εικόνα γύρω από το ζήτημα της μισθοδοσίας των Ιεραρχών.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ιερώνυμος απέρριψε την άποψη ότι οι αποδοχές του προέρχονται απευθείας από τον Έλληνα φορολογούμενο.

«Εμένα δεν με πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, πέραν του ότι κι εγώ Έλληνας φορολογούμενος είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στην εκκλησιαστική περιουσία

Ο Μητροπολίτης υποστήριξε ότι η μισθοδοσία συνδέεται με την εκκλησιαστική περιουσία, η οποία, όπως είπε, έχει κατά καιρούς δημευθεί, καταπατηθεί, δωρηθεί ή απαλλοτριωθεί από το Ελληνικό Κράτος.

«Με πληρώνει η από το Ελληνικό Κράτος πολλαπλώς δημευθείσα, καταπατηθείσα, άλλοτε δωρηθείσα, άλλοτε απαλλοτριωθείσα εκκλησιαστική περιουσία», τόνισε.

Με την παρέμβασή του, ο Μητροπολίτης Λαρίσης επιχειρεί να δώσει απάντηση στις αντιδράσεις για τις αυξήσεις, θέτοντας στο επίκεντρο τη σχέση Εκκλησίας – Κράτους και το ιστορικό ζήτημα της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις

Το θέμα των αυξήσεων στις αποδοχές των Ιεραρχών έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, με επικριτές να κάνουν λόγο για πρόκληση σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης για πολλά νοικοκυριά.

Από την άλλη πλευρά, εκκλησιαστικοί κύκλοι απαντούν ότι η συζήτηση γίνεται συχνά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό πλαίσιο της εκκλησιαστικής περιουσίας και των συμφωνιών με το κράτος.

Η παρέμβαση του Μητροπολίτη Λαρίσης έρχεται να προστεθεί στις φωνές Ιεραρχών που επιχειρούν να υπερασπιστούν τη ρύθμιση, αλλά και να απαντήσουν στην κριτική που αναπτύσσεται δημόσια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.