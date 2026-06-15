Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τα πρώτα δώρα που έλαβε η ίδια και ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τη νεογέννητη κόρη τους, αναρτώντας ένα βίντεο με ρουχαλάκια από τη Σίλια Κριθαριώτη τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Η επιχειρηματίας, η οποία έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, συνοδεύει το οπτικό υλικό με ένα ευχαριστήριο μήνυμα προς τη σχεδιάστρια, γράφοντας αυτολεξεί στη λεζάντα της:

«Ροζ φιόγκοι, μικροσκοπικά φορέματα και τόση αγάπη. Ευχαριστώ Σίλια Κριθαριώτη για αυτά τα όμορφα δώρα για το κοριτσάκι μας»

Η ίδια επέστρεψε στην κατοικία της την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 μετά τη λήψη του εξιτηρίου από το μαιευτήριο, έχοντας πλέον αφοσιωθεί στη φροντίδα του βρέφους.

Η συγκίνηση για το όνομα και η καθημερινότητα στο σπίτι

Κατά την έξοδό της από το νοσηλευτικό ίδρυμα, η Αλεξάνδρα Νίκα αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του τοκετού, την παρουσία του τραγουδιστή στο χειρουργείο, αλλά και στην αποκάλυψη που έγινε για το όνομα που θα λάβει η μικρή.

Περιγράφοντας τις στιγμές, η ίδια εξομολογήθηκε:

«Ήμουν λίγο πιο προετοιμασμένη αυτή φορά γιατί το έχω ξαναπεράσει. Αλλά εντάξει, είχαμε τον εξαιρετικό μας γιατρό μαζί και πήγαν όλα ομαλά. Είχα άγχος όπως όλες οι μαμάδες, αλλά πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ συγκινημένη και ευτυχισμένη που έχουν και τα δυο παιδιά μας υγεία… Ο Κωνσταντίνος ήταν δίπλα μου…»

Σχετικά με τη μεταφορά της είδησης στον πρωτότοκο γιο τους αλλά και για τα χαρακτηριστικά του μωρού, η Αλεξάνδρα Νίκα δήλωσε:

«Έχουμε πει κάτι στον γιο μας για τη μικρή, αλλά δε ξέρουμε ακόμα τι καταλαβαίνει. Θα δούμε πώς θα πάει… Είμαι με τρεις ώρες ύπνο αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό. Νομίζω ότι η μικρή μοιάζει και στους δυο. Ήθελα πάντα να γίνω μανούλα».

Παράλληλα, περιέγραψε τη στιγμή που η μητέρα της ενημερώθηκε για την ονοματοδοσία της εγγονής της:

«Ο Κωνσταντίνος είπε στη μαμά μου ότι θα πάρει το όνομά της η μικρή και συγκινήθηκε, την πήρε και μέσα από το μαιευτήριο και έκλαιγε… Η κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική, νομίζω όμως ότι γενικά θέλει ηρεμία, πίστη και καλή διάθεση».