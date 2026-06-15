Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε τη Δευτέρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής της G7, γεμάτος αυτοπεποίθηση από τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει το «πλήρες άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ από την Παρασκευή.

Το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα και οι ηγέτες των άλλων χωρών της G7 (Γαλλία, Γερμανία, Καναδάς, Ιταλία, Ιαπωνία και Βρετανία) αναμένουν από τον Αμερικανό πρόεδρο να τους αποκαλύψει κάποιες λεπτομέρειες στο δείπνο που θα παραθέσει απόψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Την Τρίτη, αναμένεται ότι το θέμα θα συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

Το προεδρικό αεροσκάφος του Τραμπ προσγειώθηκε στη Γενεύη και ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε με ελικόπτερο στο Εβιάν, στην απέναντι όχθη της λίμνης Λεμάν. Τον υποδέχτηκε στο ξενοδοχείο Royal, όπου διεξάγεται η σύνοδος, ο διευθυντής πρωτοκόλλου της γαλλικής προεδρίας και όχι ο Μακρόν, όπως προέβλεπε το πρόγραμμα.

Οι δύο ηγέτες πάντως συναντήθηκαν κατ’ ιδίαν λίγο αργότερα, αφού αντάλλαξαν χειραψία, πιο χαλαρή σε σύγκριση με τις προηγούμενες επαφές που είχαν.

Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος, που έκλεισε χθες τα 80 χρόνια του, υποσχέθηκε ότι το κείμενο της συμφωνίας με την Τεχεράνη θα δοθεί στη δημοσιότητα «μετά την Παρασκευή», την ημέρα που θα γίνει η τελετή της υπογραφής του στη Γενεύη. Δεσμεύτηκε επίσης ότι εκείνη την ημέρα το Ορμούζ «θα ανοίξει πλήρως».

Όταν ρωτήθηκε για την πολυεθνική δύναμη που η Γαλλία και η Βρετανία προτείνουν να αναπτυχθεί για να αναλάβει την αποναρκοθέτηση και την ασφάλεια των Στενών, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε πολλή βοήθεια. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα ήταν κακή ιδέα να έχουμε ένα-δυο πλοία από ορισμένες χώρες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, η χώρα σας θα ήταν πολύ καλή για αυτό», απευθυνόμενος στον Μακρόν, έναν «εξαιρετικό φίλο».

Ο Μακρόν από την πλευρά του επανέλαβε την προσφορά για «βοήθεια», αν και παραδέχτηκε ότι μπορεί να μην είναι «ούτε επιθυμητή, ούτε αναγκαία». Λίγο νωρίτερα, διαβεβαίωνε το τηλεοπτικό κανάλι TF1 ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles-de-Gaulle θα μπορούσε να αναπτυχθεί μέσα σε «δυο-τρεις μέρες» στην περιοχή, εφόσον δώσουν το πράσινο φως οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Για το άλλο μεγάλο «αγκάθι» της συμφωνίας, την πιθανή καταβολή διοδίων για τη διέλευση από τα Στενά, ο Μακρόν επέμεινε ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο και θα οδηγούσε σε νέα αύξηση της τιμής των πρώτων υλών. Ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξουν διόδια.

Οι χώρες της G7 (εκτός των ΗΠΑ) αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας την οργή του Λευκού Οίκου.

Στο Εβιάν έφτασαν επίσης σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Καναδός ομόλογός του Μαρκ Κάρνεϊ, η Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς. Η σύνοδος θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη.

Εκτός από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, πολλά άλλα «ευαίσθητα» θέματα βρίσκονται στην ατζέντα των συνομιλιών: το εμπόριο, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η τεχνολογία.

Η ατζέντα είναι πάντως πολύ πιθανό να επηρεαστεί από την απρόβλεπτη στάση του Αμερικανού προέδρου. Πριν από την άφιξή του στη Γαλλία ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς στα γαλλικά κρασιά, εάν το Παρίσι δεν άρει έναν φόρο επί των τοπικών εσόδων των τεχνολογικών κολοσσών, όπως είναι οι Apple, Google και Meta. Ο Μακρόν του απάντησε, μέσα από το TF1, ότι δεν θα υποχωρήσει στις απειλές του. «Αυτός ο ψηφιακός φόρος, που αποφασίστηκε από τους Ευρωπαίους και εφαρμόζεται από πολλές χώρες, αποτελεί μέρος της νομοθεσίας μας. Δεν αποφασίζουν οι ΗΠΑ για τους νόμους των Ευρωπαίων».

Πιέσεις στη Μόσχα;

Στο άλλο μεγάλο μέτωπο, αυτό της Ουκρανίας, δεν υπάρχει προς το παρόν καμία ένδειξη ότι ο Τραμπ θα εισακούσει την έκκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει μια «αποφασιστική απάντηση» στη Μόσχα, μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος. Μόνο σήμερα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι και προκλήθηκε πυρκαγιά σε έναν ιστορικό καθεδρικό ναό του Κιέβου, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco.

Ο Τραμπ, που θα συμμετάσχει την Τρίτη σε μια συνεδρίαση παρουσία του Ουκρανού ομολόγου του –με τον οποίο διατηρεί τεταμένες σχέσεις– είπε ωστόσο σήμερα ότι «ίσως» να είναι δυνατόν «να κάνει κάτι» για τον πόλεμο αυτόν, διαβεβαιώνοντας ότι οι ηγέτες και των δύο χωρών, με τους οποίους μίλησε την Κυριακή, «είναι ανοιχτοί» σε συνομιλίες.

Ο Μακρόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Καναδός πρωθυπουργός αναμένεται ότι θα επαναλάβουν την αναγκαιότητα να στηριχθεί η Ουκρανία και να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία, με την επιβολή νέων κυρώσεων, ώστε να αναγκαστεί να διαπραγματευτεί.

Ο Ζελένσκι γνωστοποίησε νωρίτερα ότι είχε προτείνει να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία αλλά η Μόσχα «δεν ήταν έτοιμη» να διαπραγματευτεί.