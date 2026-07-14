Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός καταρρέει και εντείνονται οι ανησυχίες για επιστροφή σε γενικευμένη πολεμική σύγκρουση.

Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει για πρώτη φορά τον αποκλεισμό στα μέσα Απριλίου, ωστόσο τον ήραν στα μέσα Ιουνίου, μία ημέρα μετά την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας που είχε στόχο να ανοίξει τον δρόμο για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία προέβλεπε επίσης προθεσμία 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όμως οι συνομιλίες έχουν παγώσει, καθώς οι συγκρούσεις στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνονται και τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη θεωρούν πλέον ότι το μνημόνιο κατανόησης (MOU) που υπεγράφη τον περασμένο μήνα δεν δεσμεύει πλέον τις δύο πλευρές.

U.S. forces resumed the naval blockade against vessels transiting to and from Iranian ports and coastal areas today at 4 p.m. ET.



There are currently more than 20 U.S. Navy warships and hundreds of military aircraft operating across the Middle East. American forces remain… pic.twitter.com/ATRJHlLQNo — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός τέθηκε εκ νέου σε ισχύ στις 14 Ιουλίου, στις 23:00 ώρα Ελλάδας (16:00 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις επιβάλλουν τον αποκλεισμό σε πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, επιτρέποντας παράλληλα την ελεύθερη διέλευση των υπόλοιπων εμπορικών πλοίων από τη θαλάσσια περιοχή.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

«Οι αμερικανικές δυνάμεις επανέλαβαν σήμερα, στις 4 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), τον ναυτικό αποκλεισμό πλοίων που κινούνται από και προς ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. Αυτή τη στιγμή, περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του Αμερικανικού Ναυτικού και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, διατηρούν την ισχύ πυρός τους και είναι έτοιμες για δράση».

Την ίδια ώρα, το Ιράν έκανε λόγο για νέες αμερικανικές επιδρομές στο νησί Κεσμ, στον Περσικό Κόλπο και στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Οι εξελίξεις ακολούθησαν τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον δύο πλοίων σε ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος πληρώματος, καθώς και τα πλήγματα που πραγματοποίησε σε στόχους σε αρκετές χώρες του Κόλπου.

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, ενώ παράλληλα εξέδωσαν γενική άδεια που επιτρέπει συγκεκριμένες περιορισμένες συναλλαγές, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Οι νέες κυρώσεις αφορούν σειρά φυσικών προσώπων, εταιρειών και πλοίων, ενισχύοντας περαιτέρω την πίεση προς την Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι η γενική άδεια προβλέπει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης διαδικασιών τερματισμού δραστηριοτήτων, τη διενέργεια περιορισμένων συναλλαγών που σχετίζονται με ζητήματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την εκφόρτωση φορτίων που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα ή πλοία τα οποία τέθηκαν σε καθεστώς κυρώσεων στις 14 Ιουλίου.

Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, τόνισε σήμερα ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί σε συνέντευξή του στην ιρανική κρατική τηλεόραση. Υπογράμμισε επίσης ότι η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) με τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν πως όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, «ούτε σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου» δεν θα εξαχθεί από τη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως οι αμερικανικές επιθέσεις δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να καθυστερήσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ανέφεραν επίσης ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εν είδει αντιποίνων για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.