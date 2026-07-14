Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα ρωσικά πλήγματα σε εμπορικά πλοία που βρίσκονταν κοντά στο λιμάνι της Οδησσού την Τρίτη, όπως ανακοίνωσαν ουκρανικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ ενημέρωσε μέσω Telegram το απόγευμα πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο φορτηγά πλοία, ένα υπό σημαία Τανζανίας κι ένα υπό σημαία Λιβερίας. «Ο καπετάνιος ενός εξ αυτών των πλοίων σκοτώθηκε» και τρεις ναυτικοί τραυματίστηκαν, δήλωσε.

Russia struck the Tanzania-flagged cargo vessel ATLAS BE off the coast of Odesa. The ship was sailing from Chornomorsk to Turkey carrying sunflower meal. A jet-powered drone hit the vessel, causing a fire and killing one crew member. #Ukraine pic.twitter.com/iy5SLi6hKY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2026

«Κάθε τέτοια κυνική επίθεση του εχθρού αποτελεί έγκλημα πολέμου εναντίον αμάχων, της εμπορικής ναυτιλίας και της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας», υπογράμμισε ο Κίπερ στην ανάρτησή του.

BREAKING: Huge explosion in Odesa, Ukraine moments ago. pic.twitter.com/iX2Ntlhwow — World Source News (@Worldsource24) July 14, 2026

Αργότερα το βράδυ, ενημέρωσε για νέο πλήγμα σε λιμενικές υποδομές της Οδησσού. Όπως ανέφερε, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) έπληξε πλοίο υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τα πλήγματα σε δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, τα οποία κατευθύνονταν προς το λιμάνι της Οδησσού. Ανέφερε επίσης ότι στο στόχαστρο drones βρέθηκαν τρία φορτηγά πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, τα πλοία μετέφεραν στρατιωτικό υλικό.