Σε επιφυλακή τέθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις ιρανικές αρχές σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην ενεργοποίηση της αεράμυνας στην περιοχή

Τις τελευταίες ώρες έχουν αναφερθεί εκρήξεις σε αρκετές περιοχές της νότιας ακτής του Ιράν από τις αμερικανικές επιθέσεις που είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ήχοι εκρήξεων καταγράφηκαν στο νησί Κις, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ αντίστοιχες αναφορές υπήρξαν από το Αχβάζ και το Κεσμ.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαντάρ Αμπάς, μία από τις σημαντικότερες λιμενικές πόλεις της χώρας, καθώς και στην πόλη Σιρίκ, η οποία βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο με θέα προς τα Στενά του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τους στόχους ή την έκταση των πληγμάτων.