Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε την Απόφαση 2826, που κατατέθηκε από κοινού από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρατείνοντας για ακόμη έξι μήνες την υποχρέωση του Γενικού Γραμματέα να υποβάλλει εκθέσεις για τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Η Απόφαση έλαβε την υποστήριξη 13 μελών, ενώ η Ρωσία και η Κίνα απείχαν από την ψηφοφορία.



Βάσει της ρύθμισης, ο Γενικός Γραμματέας θα συνεχίσει να ενημερώνει το Συμβούλιο για τα περιστατικά που επηρεάζουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα, διατηρώντας ενεργό τον μηχανισμό υποβολής εκθέσεων και εξασφαλίζοντας συνεχή παρακολούθηση και επαλήθευση των επιθέσεων. Η εξαμηνιαία παράταση επιτρέπει στα μέλη του Συμβουλίου να παραμένουν ενήμερα για τις εξελίξεις κατά μήκος της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.



Στην αιτιολόγηση της ψήφου της, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αγλαΐα Μπαλτά, χαιρέτισε την υιοθέτηση της Απόφασης, ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα υπόλοιπα μέλη για τη συνεργασία και τόνισε ότι «η απειλή που συνιστούν οι επιθέσεις των Χούθι κατά της διεθνούς ναυτιλίας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας παραμένει οξεία». Υπενθύμισε επίσης τη συμβολή της Ελλάδας στην προστασία της ναυσιπλοΐας μέσω του ρόλου της στην ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», τονίζοντας την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης για την ασφάλεια των εμπορικών γραμμών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Έκτακτη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για τις ιρανικές πτήσεις στην Υεμένη και η επίσημη θέση της Ελλάδας



Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας πραγματοποιήθηκε μετά τις αναφορές για μη εξουσιοδοτημένες ιρανικές πτήσεις από και προς την Υεμένη, με αξιωματούχους και ομιλητές να προειδοποιούν ότι η Υεμένη δεν πρέπει να εμπλακεί περαιτέρω στην περιφερειακή αστάθεια. Τα περισσότερα κράτη‑μέλη ζήτησαν αποκλιμάκωση, διάλογο και μια συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία υπό την ηγεσία των Υεμενιτών.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η αυξημένη ένταση απειλεί να υπονομεύσει την εύθραυστη ηρεμία και να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση, με οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, περικοπές χρηματοδότησης και κατάρρευση υπηρεσιών υγείας. Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγλαΐα Μπαλτά τόνισε ότι «η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα, η ενότητα και η ανεξαρτησία της Υεμένης πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές», καλώντας σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση και σε σεβασμό του εναέριου χώρου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Υεμένης κατήγγειλε ότι τα πρόσφατα γεγονότα συνιστούν «μια πραγματική δοκιμασία» για το διεθνές σύστημα και χαρακτήρισε την πτήση της 3ης Ιουλίου «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο» που παρακάμπτει τη νόμιμη κυβέρνηση. Η αναπληρώτρια αντιπρόσωπος των ΗΠΑ κατήγγειλε ότι η μεταφορά προσωπικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης «επιτρέπει στους Χούθι να τρομοκρατούν τον λαό της Υεμένης και να απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Οι Χούθι περιέγραψαν την πτήση ως «επιτυχή παράκαμψη» των διεθνών προσπαθειών απομόνωσής τους, ενώ οι ΗΠΑ και κράτη του Κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις και την υποστηριζόμενη από το Ιράν δραστηριότητα. Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Χάλιντ Κιάρι επανέλαβε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στην πολιτική διαδικασία υπό την ηγεσία των Υεμενιτών.

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι «η ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη επιδεινώνεται», καλώντας όλα τα μέρη και εκείνους που ασκούν επιρροή να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην επιτρέψουν στην Υεμένη να παρασυρθεί περαιτέρω στην περιφερειακή αστάθεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.