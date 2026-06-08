Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που στηρίζουν το Ιράν στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για μια επίθεση με πυραύλους εναντίον του ισραηλινού εδάφους και ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν τον πλου των ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης εξαπέλυσαν ομοβροντία πυραύλων εναντίον ευαίσθητων στόχων του ισραηλινού εχθρού», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σαρί, προσθέτοντας ότι οι αντάρτες επιβάλλουν «πλήρη απαγόρευση της ισραηλινής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα».

«Οποιαδήποτε κίνηση του εχθρού θα θεωρηθεί νόμιμος στρατιωτικός στόχος» και “θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση”, τόνισε.