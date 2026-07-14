Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο την ανωτερότητά της. Η «Ρόχα» πραγματοποίησε μια υποδειγματική εμφάνιση, επικράτησε με 2-0 της μέχρι τότε αήττητης και κατά πολλούς κορυφαίας ομάδας του τουρνουά, Γαλλίας, και έγινε η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Στο «Ντάλας Στάντιουμ», ανήμερα της εθνικής εορτής της Γαλλίας, οι Ισπανοί δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Με απόλυτη συγκέντρωση, εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και κυριαρχία σε κάθε σημείο του γηπέδου, η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε πήρε μια ιστορική πρόκριση και, 16 χρόνια μετά τον θρίαμβο στη Νότια Αφρική, επιστρέφει στον τελικό με στόχο να κατακτήσει ξανά το βαρύτιμο τρόπαιο.

Την Κυριακή (19/7, 22:00), η Ισπανία θα διεκδικήσει τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της ιστορίας της απέναντι στον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν παρουσίασε μια εικόνα πολύ μακριά από εκείνη που είχε δημιουργήσει τις προσδοκίες του μεγάλου φαβορί. Χωρίς ένταση, με προβλήματα στη δημιουργία και αρκετά αμυντικά λάθη, δεν κατάφερε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να επιβάλει τον ρυθμό της.

Αντίθετα, η Ισπανία έδειξε ωριμότητα και αυτοπεποίθηση. Με αψεγάδιαστη λειτουργία σε όλες τις γραμμές, εξαιρετική κατοχή της μπάλας και ηγέτες όπως ο Ογιαρθάμπαλ και ο Λαμίν Γιαμάλ, η «ρόχα» απέδειξε ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία μιας ομάδας ικανής να φτάσει μέχρι την κορυφή.

Το πρώτο εικοσάλεπτο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Όλα άλλαξαν, όμως, στο 22ο λεπτό, όταν ένα σοβαρό λάθος της γαλλικής άμυνας έδωσε στην Ισπανία το προβάδισμα.

Ο Ντινιε επιχείρησε να επιστρέψει την μπάλα προς τον Μενιάν, όμως δεν αντιλήφθηκε την κίνηση του Γιαμάλ, ο οποίος ακολούθησε τη φάση και ανατράπηκε καθαρά μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής Μπάρτον υπέδειξε αμέσως το πέναλτι και ο Ογιαρθάμπαλ ανέλαβε την εκτέλεση, γράφοντας το 1-0 για την Ισπανία.

Η «Ρόχα» είχε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά της στο 38ο λεπτό. Ο Γιαμάλ δημιούργησε ιδανικά για τον Ρουίθ, όμως η σωτήρια επέμβαση του Ουπαμεκανό κράτησε τη Γαλλία μέσα στο παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Ισπανούς να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και τους «τρικολόρ» να αδυνατούν να βρουν λύσεις.

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα όχι μόνο δεν άλλαξε, αλλά η Ισπανία έγινε ακόμη πιο κυριαρχική. Με υπομονή στο παιχνίδι της, γρήγορη κυκλοφορία και εξαιρετικές συνεργασίες, κατάφερε να «παγώσει» οριστικά τη Γαλλία.

Στο 58ο λεπτό ήρθε το δεύτερο γκολ. Ο Όλμο δημιούργησε με εξαιρετική ασίστ και ο Πόρο, που είχε προωθηθεί στην επίθεση, ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση με ψύχραιμο πλασέ, διαμορφώνοντας το 2-0 και βάζοντας τις βάσεις για την ιστορική πρόκριση. Τρία λεπτά αργότερα ο Γιαμάλ βρήκε κι αυτός δίχτυας, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στα υπόλοιπα λεπτά, η Ισπανία διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της. Δεν επέτρεψε στη Γαλλία να δημιουργήσει ούτε μία μεγάλη ευκαιρία απέναντι στην εστία του Σιμόν και κράτησε με απόλυτη ασφάλεια το εισιτήριο για τον τελικό.

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Ντίνιε (72΄Ερντανέζ), Ουπαμεκανό, Κουντέ, Σαλιμπά (λ.τρ. Λακρουά), Τσουαμενί, Ραμπιό (46′ Κονέ), Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε (72′ Τσερκί), Μπαρκολά (57′ Ντουέ)

Ισπανία (Λουίς Ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο (84′ Γιορέντε), Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρουίθ (77′ Πέδρι), Μπαένα (84′ Ν. Γουίλιαμς), Ρόδρι, Όλμο (77′ Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ