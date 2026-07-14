Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τακτική ιδιοκτήτη εστιατορίου στη Βρετανία, ο οποίος αποφάσισε να απαντά στις αρνητικές διαδικτυακές κριτικές δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματός του, υποστηρίζοντας ότι έτσι αποκαλύπτει την «πραγματική» εικόνα της επίσκεψης των πελατών, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο 65χρονος Pejman Zamani διατηρεί εδώ και 36 χρόνια το εστιατόριο «Zamani’s» στην πόλη Άσμπι-ντε-λα-Ζουτς του Λέστερσαϊρ, σερβίροντας κυπριακά πιάτα, όπως μουσακά και στιφάδο, αλλά και πίτσες, ζυμαρικά και άλλες μεσογειακές γεύσεις. Όπως υποστηρίζει, οι ανώνυμες αρνητικές κριτικές στο διαδίκτυο μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά σε μια μικρή τοπική επιχείρηση, γι’ αυτό και αποφάσισε να αντεπιτεθεί.

Αφορμή για το νέο ξέσπασμά του αποτέλεσε μια ανώνυμη κριτική στο Google, στην οποία μια γυναίκα χαρακτήριζε την πρώτη της επίσκεψη στο εστιατόριο «μια πολύ απογοητευτική και ακριβή βραδιά». Η πελάτισσα έγραψε ότι το φαγητό δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της, υποστηρίζοντας πως οι πατάτες έμοιαζαν με απλές κατεψυγμένες, το κοτόπουλο είχε υπερβολικά αλμυρή σάλτσα, το πιάτο του συντρόφου της ήταν στεγνό, ενώ η πίτσα δεν είχε τη λεπτή και τραγανή ζύμη που περίμεναν. Παράλληλα, ανέφερε ότι η εξυπηρέτηση ήταν μάλλον αδιάφορη, καθώς κανείς δεν τους ρώτησε αν ήταν ικανοποιημένοι από το γεύμα τους, ενώ χαρακτήρισε και τη διακόσμηση του εστιατορίου παλιά.

Εξοργισμένος, ο Zamani αναζήτησε το σχετικό βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, εντόπισε -όπως πιστεύει- την οικογένεια που είχε αφήσει την κριτική και δημοσίευσε στιγμιότυπο από το γεύμα τους σε τοπική ομάδα του Facebook.

Best served cold! Furious restaurateur gets revenge on diners who leave bad reviews by sharing CCTV of them appearing to enjoy their food | Daily Mail Online https://t.co/2qHt2XyiHB — Donna preston (@geekonline) July 14, 2026

Στη φωτογραφία φαίνεται ο άνδρας της παρέας να κάνει σήμα με τους δύο αντίχειρες προς τα πάνω σε μέλος του προσωπικού, κάτι που, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, αποδείκνυε ότι ήταν ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους. Στην ανάρτησή του υποστήριξε ακόμη ότι οι πελάτες είχαν τελειώσει όλο το φαγητό τους, είχαν ζητήσει να τους συσκευάσουν την πίτσα του παιδιού τους για το σπίτι και είχαν ευχαριστήσει το προσωπικό. «Καταστρέφεις άδικα τη δική μου επιχείρηση, εγώ θα σε εκθέσω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση διαγράφηκε αργότερα, ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν αντιεπαγγελματική τη δημοσίευση εικόνων πελατών εξαιτίας μιας αρνητικής κριτικής, ενώ αρκετοί δήλωσαν ότι δεν σκοπεύουν να επισκεφθούν ξανά το εστιατόριο. Άλλοι σχολίασαν πως ο Zamaniέχει αποκτήσει φήμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις εκρηκτικές αντιδράσεις του απέναντι σε επικριτικές αξιολογήσεις.

Δεν ήταν, πάντως, η πρώτη φορά που ακολουθούσε αυτή την πρακτική. Τον Ιούνιο είχε απαντήσει σε άλλη αρνητική κριτική χρησιμοποιώντας ξανά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Αντί να δημοσιεύσει φωτογραφίες, παρουσίασε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης της πελάτισσας, αναφέροντας ακόμη και την ακριβή ώρα που δόθηκε η παραγγελία, σερβιρίστηκαν τα πιάτα και απομακρύνθηκαν από το τραπέζι, υποστηρίζοντας ότι η εξυπηρέτηση ήταν άψογη και πως η αξιολόγηση ήταν άδικη.

Ο ίδιος, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος, παραδέχεται ότι παίρνει προσωπικά τις αρνητικές κριτικές. «Αν δεν σας αρέσει, για οποιονδήποτε λόγο, απλώς μην ξανάρθετε. Εμείς δεν θα σας λείψουμε και ούτε εσείς θα μας λείψετε», ανέφερε, εξηγώντας ότι το εστιατόριο δεν αποτελεί απλώς τη δουλειά του αλλά τρόπο ζωής εδώ και δεκαετίες.

Παρά τον πρόσφατο θόρυβο, το Zamani’s εξακολουθεί να διατηρεί συνολική βαθμολογία 4,6 αστέρων τόσο στο Google όσο και στο TripAdvisor, με εκατοντάδες θετικές κριτικές. Οι πελάτες επαινούν κυρίως το φιλικό προσωπικό, τις γενναιόδωρες μερίδες, τις σπιτικές μακαρονάδες, τις πίτσες και την ατμόσφαιρα του χώρου. Ο Zamani αποκάλυψε ότι τελικά διέγραψε την επίμαχη ανάρτηση επειδή, όπως είπε, η σύζυγός του Κέιτ δεν ήθελε να συνεχιστεί η αντιπαράθεση. «Για να σώσω τον γάμο μου, τα διέγραψα όλα. Αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν τα έχω ξεχάσει», σχολίασε χαρακτηριστικά.