Ο Απόστολος Γκλέτσος γύρισε τον χρόνο πίσω και αναφέρθηκε στη γνωστή του ατάκα «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές», την οποία είχε διατυπώσει σε συνέντευξή του πριν από περίπου δέκα χρόνια. Ο ηθοποιός εξήγησε πως η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν ήταν αυθόρμητη, αλλά αποτέλεσμα συνειδητής απόφασης που είχε πάρει ύστερα από συζήτηση με την οικογένειά του. Όπως ανέφερε, σκοπός του ήταν να σταθεί στο πλευρό ανήλικων ανθρώπων που υφίσταντο κακοποίηση εξαιτίας της σεξουαλικότητάς τους, αλλά και να αμφισβητήσει τις πατριαρχικές αντιλήψεις.

Μιλώντας στο vidcast «Anestea», ο Απόστολος Γκλέτσος κλήθηκε να σχολιάσει ξανά τη δήλωση που είχε προκαλέσει αίσθηση πριν από μία δεκαετία. Περιγράφοντας τι τον οδήγησε τότε σε αυτήν, δήλωσε: «Ήταν στρατηγική κίνηση. Θέλαμε… γιατί το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων. Η οικογένειά μου, η κόρη μου, εγώ, η μητέρα της. Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία ξανά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να το αναλύσω άλλο. Να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους, ανήλικους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από κάποιο πρόβλημα, συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Αλλά το να έλεγα ότι έχω πάει απλά με άντρα, δεν τους λύνεις το πρόβλημα».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι αισθάνθηκε πως είχε ευθύνη να προχωρήσει σε αυτή τη δημόσια τοποθέτηση, προσθέτοντας: «Έπρεπε να πω αυτό, ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Άστο εκεί. Δεν θα το συνεχίσω, άστο εκεί, άστο εκεί».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δήμαρχος Στυλίδας είχε γίνει αποδέκτης σοβαρών καταγγελιών από γυναίκες της περιοχής, οι οποίες του περιέγραφαν περιστατικά βίας μέσα στις οικογένειές τους. Όπως είπε: «Σαφέστατα βοήθησα, γιατί εγώ όταν ήμουν δήμαρχος, επειδή ήταν η πόρτα μου ανοιχτή σε όλους, ήρθαν κάποιες γυναίκες, μανάδες, θείες και μου εκμυστηρεύτηκαν τι γίνονταν μέσα σε κάποια σπίτια, τα οποία, τα περισσότερα από αυτά ήταν και υπεράνω πάσης υποψίας. Και φρίκαρα».

Παρά τις αποκαλύψεις που δεχόταν, εξήγησε πως δεν απευθύνθηκε στις Αρχές, καθώς φοβόταν ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπους εξαιτίας της σεξουαλικής τους ταυτότητας. Όπως ανέφερε: «Δεν μπορείς να φανταστείς για τι βία μιλάμε. Τι να καταγγείλεις; Όταν δεν καταγγέλλουν οι ίδιοι, πώς θα καταγγείλω εγώ; Για να πάει να τον σκοτώσει; Το 2012 να καταγγείλω εγώ ως τρίτος και να πάνε στο σπίτι και να πουν ότι υπάρχει μπούλινγκ. Κινδύνευαν ζωές, δεν καταλαβαίνεις για τι μιλάμε και τι γίνεται στην επαρχία».