Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε για τη στάση του απέναντι στη ζωή και το πώς αυτή αλλάζει θετικά όσο περνούν τα χρόνια.

Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 23 Ιουνίου, εξήγησε ότι οι δύσκολες στιγμές στη ζωή μειώνονται με το πέρασμα του χρόνου και πλέον αισθάνεται πιο ευτυχισμένος.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει σκοτεινές στιγμές στη ζωή του, απάντησε: «Αλίμονο. Ποιος δεν έχει σκοτεινά μονοπάτια, ποιος δεν έχει προβλήματα καθημερινότητας; Απλά όσο μεγαλώνει κανείς, λιγοστεύουν αυτά και βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος, όλο και πιο ευτυχισμένος, γιατί τα βρίσκει με τον εαυτό του. Η δύναμη πηγάζει από τότε που τα βρίσκεις με τον εαυτό σου και με τον Θεό».