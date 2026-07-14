Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να εγκρίνει την κατασκευή της γιγαντιαίας κινεζικής πρεσβείας στο Λονδίνο αμφισβητήθηκε σήμερα στο δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγε μια ομάδα κατοίκων της περιοχής οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι αξιωματούχοι δεν έλαβαν υπ’ όψιν τον αντίκτυπο των διαμαρτυριών και την ενδεχόμενη στοχοποίηση αντιφρονούντων.

Τα σχέδια της Κίνας για την κατασκευή πρεσβείας στον χώρο του Royal Mint Court, ενός κτιρίου ηλικίας δύο αιώνων κοντά στον Πύργο του Λονδίνου, εγκρίθηκαν τον Ιανουάριο, λίγο πριν από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Κίνα, η οποία ήταν η πρώτη επίσκεψη Βρετανού ηγέτη από το 2018.

Η απόφαση ελήφθη με στόχο την βελτίωση των σχέσεων με το Πεκίνο, παρά το ότι Βρετανοί και Αμερικανοί πολιτικοί προειδοποιούσαν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατασκοπεία. Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες δήλωσαν ότι οποιαδήποτε απειλή θα μπορούσε να περιορισθεί.

Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν υπ’ όψιν τον κίνδυνο ότι η νέα πρεσβεία θα μπορούσε να περιορίσει τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ή να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και τον εκφοβισμό Κινέζων αντιφρονούντων.

Η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο, η οποία προηγουμένως αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί κατασκοπευτικής δραστηριότητας, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα για σχολιασμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Η υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έχει ασκηθεί από την Ένωση Κατοίκων του Royal Mint Court (RMCRA), η οποία εκπροσωπεί μια ομάδα οικογενειών και επιχειρήσεων που κατοικούν και δραστηριοποιούνται σε ακίνητα με σύμβαση μίσθωσης που έχουν κατασκευαστεί στο Royal Mint Court.

Ανησυχίες σχετικά με την χρήση του κτιρίου της πρεσβείας

Οι δικηγόροι της RMCRA ανέφεραν στα δικαστικά έγγραφα ότι οι υπουργοί θα έπρεπε να είχαν λάβει μέτρα για να «αποτρέψουν την μετατροπή του ακινήτου σε σημαντική βάση για τη «διακρατική καταστολή».

Υποστήριξαν επίσης ότι οι όροι που επιβλήθηκαν στη νέα πρεσβεία δεν μπορούν να εφαρμοστούν, καθώς οι διπλωματικές εγκαταστάσεις προστατεύονται, αναφέροντας ένα περιστατικό του 2022, κατά το οποίο ένας διαδηλωτής ξυλοκοπήθηκε και σύρθηκε μέσα στον χώρο του κινεζικού προξενείου στο Μάντσεστερ, καθώς και μια προηγούμενη παραβίαση της πολεοδομικής νομοθεσίας στο προξενείο στο Μπέλφαστ.

Ωστόσο, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον Βρετανό υπουργό Στέγασης Στιβ Ριντ δήλωσαν ότι η RMCRA απλώς προσπαθεί να επαναφέρει επιχειρήματα τα οποία είχαν ήδη εξεταστεί δεόντως κατά την έγκριση του σχεδίου της πρεσβείας.

Η υπόθεση έρχεται εν μέσω ανησυχιών για φερόμενη κινεζική κατασκοπεία, αφού δύο άτομα με διπλή κινεζική και βρετανική υπηκοότητα καταδικάστηκαν τον Μάιο για κατασκοπεία εναντίον αντιφρονούντων του Χονγκ Κονγκ και φυλακίστηκαν τον περασμένο μήνα.

Η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας προηγουμένως τις καταδίκες «πολιτική κίνηση κατάχρησης του νόμου» και τις προειδοποιήσεις για απειλή κατασκοπείας «κακόβουλη συκοφαντία».