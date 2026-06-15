Πολύ κοντά στην πρώτη της νίκη σε τελική φάση έφτασε η Αίγυπτος, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Βέλγιο για την 1η αγωνιστική του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Οι «Φαραώ» προηγήθηκαν στο 20ο λεπτό με πολύ ωραίο ασύλληπτο σουτ του Ασούρ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να ισοφαρίζουν στο τελικό 1-1 με αυτογκόλ του Χανί στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης.

Από πρώτο σφύριγμα του διαιτητή ο αγώνας είχε γρήγορο ρυθμό με την Αίγυπτο να κλείνει όλους τους κενούς χώρους και τους Βέλγους να προσπαθούν να βρουν τις λύσεις για να κάνουν κάτι αξιόλογο στην επίθεση.

Η πρώτη καλή φάση του αγώνα ήταν για τον Βέλγιο στο 7′ με το σουτ του Ντε Μπρόινε να φεύγει έξω από την εστία. Η Αίγυπτος από την πλευρά της ξεκίνησε το παιχνίδι των αντεπιθέσεων και σε μια από αυτές κατάφερε να ανοίξει και το σκορ.

Συγκεκριμένα, στο 20’ ο Σαλάχ έδωσε ωραία πάσα στον Εμάμ Ασούρ ο οποίος από το ύψος της μεγάλης περιοχής με δυνατό συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία του Κουρτουά για το 0-1.

Στο 33’ η Αίγυπτος παραλίγο να φτάσει σε δεύτερο γκολ, αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε το σουτ του Ζίκο. Στην συνέχεια το Βέλγιο ήταν αυτό που ανέβασε το ρυθμό έχοντας καλή στιγμή με τον Ντοκού στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η Αίγυπτος απείλησε με Ζίκο και Μαρμούς, ενώ το Βέλγιο συνέχισε να προσπαθεί με τον Ντοκού ώστε να φτάσει στην ισοφάριση.

Στο 53′ ο Ντε Μπρόινε είχε απευθείας εκτέλεση φάουλ στο δοκάρι του Σομπέρ, ενώ ο Κουρτουά έβγαλε στο 55′ την κεφαλιά του Σαλάχ. Στο 59’ η Αίγυπτος απείλησε και πάλι με τον Μαρμούς, με τους Τίλεμανς και Ντε Μπρόινε να χάνουν αμέσως μετά και αυτοί ευκαιρίες για γκολ.

Στο 66’ο Ρομέλου Λουκάκου μπήκε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και ουσιαστικά ήταν αυτός που «λύτρωσε» τους Βέλγους. Συγκεκριμένα, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του μετά από πάσα του Μενιέ, πίεσε τον Χανί οδηγώντας τον να βάλει αυτογκόλ και να κάνει το 1-1.

Στο 73′ ο Μενιέ είχε ένα σουτ πάνω στον Σομπέρ, ο οποίος στο 83′ έκανε μεγάλη απόκρουση σε κεφαλιά του Μέχελε. Στο 87’ η κεφαλιά του Λουκάκου έφυγε άουτ, με την Αίγυπτο να ζητάει πέναλτι στο 89′ τον διαιτητή να μην δείχνει τίποτα και τελικά το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με 1-1.

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Μενιέ, Ενγκόι, Μέχελε, Καστιάν (56’ Ντε Κάιπερ), Ονάνα (56’ Ράσκιν), Τίλεμανς, Τροσάρ, Ντε Μπρούινε, Ντοκού, Ντε Κέτελαρ (66’ Λουκάκου).

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σομπέρ, Χάνι, Ιμπραχίμ, Φατί, Φετούχ, Άτια, Λασίν, Ζίκο (Ζίζο), Σαλάχ (76’ Χάμζα), Ασούρ (71’ Ράμπια), Μαρμούς.