Ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε τον δάσκαλό του στο πρόσωπο της Μπριζίτ Μακρόν, με χρήστες του διαδικτύου να τονίζουν περιπαικτικά ότι είναι «τυχερός που δεν τον χαστούκισε».

Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχτηκε τους ξένους ηγέτες της G7 για τη σύνοδο κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας και τότε έφτασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ μετά τη χειραψία με τον Μακρόν, έδωσε το χέρι του στη Μπριζίτ και σε εκείνη επιχείρησε να κάνει την περίφημη χειραψία του «tug of war», δηλαδή να την φέρει προς το μέρος του με δύναμη και να την χτυπήσει στην πλάτη, ώστε να δείξει ότι της επιβάλλεται.

Πρόκειται για μια τακτική που χρησιμοποιεί διαρκώς, βρίσκοντας σε σπάνιες περιπτώσεις αντίσταση, όπως έγινε με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Κάρολο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η Μπριζίτ διακρίνεται να κρατάει τη θέση της παρά το επίπονο τράβηγμα του Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει τότε κάτι στο αυτί του Μακρόν και στη συνέχεια να αφήνει το χέρι της συζύγου του, η οποία τον κοιτούσε με ένα παγωμένο χαμόγελο.

Δείτε το βίντεο: