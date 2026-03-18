Η Λίβερπουλ συνέτριψε με 4-0 τη Γαλατασαράι και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Champions League, μαζί με τη Μπάγερν Μονάχου που πάτησε με 4-1 την Αταλάντα και την Ατλέτικο Μαδρίτης που ηττήθηκε με 3-2 από την Τότεναμ.

Το ματς με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν αυτό του Άνφιλντ, καθώς η Γαλατά είχε νικήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και είχε το προβάδισμα για την πρόκριση. Οι Άγγλοι, όμως, με ωραίο πλασέ του Σομποσλάι στο 25′, μετά το κόρνερ του ΜακΆλιστερ, ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα και η συνέχεια δόθηκε στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο 51′ ο Εκιτικέ βγήκε τετ α τετ και σκόραρε για το 2-0, στο 54′ ο Γκράβεμπερχ με σουτ στην επαναφορά, μετά την απόκρουση του Τσακίρ σε σουτ του Σαλάχ, ανέβασε το σκορ στο 3-0 και στο 62′ ο Αιγύπτιος με υπέροχο πλασέ έγραψε το 4-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα 4-1

Έχοντας επικρατήσει με 6-1 στον πρώτο αγώνα, στην Ιταλία, η Μπάγερν είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους «8» και απέμενε να φανεί στα πόσα γκολ θα σταματούσε στη ρεβάνς. Και τελικά σταμάτησε στα τέσσερα.

Οι Γερμανοί προηγήθηκαν στο 25′ με πέναλτι του Κέιν, έκαναν το 2-0 με τον ίδιο παίκτη, αυτή τη φορά με ωραίο σουτ, στο 54′ και στο 56′ ήρθε και το 3-0 από το συρτό σουτ του Καρλ, με τον Ντίας να σκοράρει στο 70′, έχοντας βγει τετ α τετ, για το 4-0. Το τελικό 4-1 διαμορφώθηκε στο 86′ με κεφαλιά του Σάμαρτζιτς.

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Με την Ατλέτικο Μαδρίτης να έχει νικήσει με 5-2 στο πρώτο παιχνίδι, η Τότεναμ είχε μπροστά της ένα βουνό να ανέβει και… δεν το ανέβηκε. Το πάλεψε όμως. Η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ άνοιξε το σκορ στο 30′ με κεφαλιά του Κολό Μουανί, δέχθηκε την ισοφάριση στο 47′ με ωραίο πλασέ του Άλβαρες και ξαναπήρε το προβάδισμα στο 52′ με το σουτ του Σίμονς εκτός περιοχής. Στο 75′ ο Χάντσκο έκανε το 2-2, η Τότεναμ όμως, αν και είχε αποκλειστεί, δεν τα παράτησε και στο 90′ πήρε νίκη γοήτρου κάνοντας το 3-2 με πέναλτι του Σίμονς.