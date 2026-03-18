Το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, η τάφρος «Καλυψώ» νοτιοδυτικά της Πύλου, έχει μετατραπεί σε μια απέραντη υποθαλάσσια χωματερή, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Stuttgarter Zeitung που βασίζεται σε έρευνα του περιοδικού Marine Pollution Bulletin.



Η κατάσταση προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς οι επιστήμονες που κατέβηκαν με το ειδικό υποβρύχιο DSV Limiting Factor στα 5.109 μέτρα, αντί για παρθένα οικοσυστήματα, ήρθαν αντιμέτωποι με μια σοκαριστική πυκνότητα απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν πάνω από 26.000 αντικείμενα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, αριθμός που αποτελεί έναν από τους υψηλότερους που έχουν εντοπιστεί ποτέ σε τέτοια βάθη παγκοσμίως.



Η ανάλυση των ευρημάτων δείχνει ότι το 90% των απορριμμάτων αποτελείται από πλαστικά, γεγονός που αποδεικνύει την αποτυχία των πολιτικών περιορισμού της ρύπανσης. Όπως εξηγεί ο ωκεανολόγος Μικέλ Κανάλς, τα ελαφρά πλαστικά μεταφέρονται από τις ακτές και, λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής, η τάφρος Καλυψώ λειτουργεί ως «παγίδα» που εγκλωβίζει τα σκουπίδια. Η διαδικασία αυτή είναι αργή αλλά συνεχής, με τα απορρίμματα να καταλήγουν στον πυθμένα όπου είτε θάβονται είτε διασπώνται σε μικροπλαστικά, εισχωρώντας τελικά στην τροφική αλυσίδα και επιστρέφοντας στον άνθρωπο.



Εκτός από τη ρύπανση που προέρχεται από τις στεριανές δραστηριότητες, το δημοσίευμα επισημαίνει και τις ευθύνες της ναυσιπλοΐας, καθώς υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για παράνομη απόρριψη σκουπιδιών από πλοία. Η διαπίστωση των ειδικών ότι πλέον δεν υπάρχει ούτε ένα εκατοστό καθαρού βυθού στη Μεσόγειο υπογραμμίζει την τεράστια πίεση που δέχεται η περιοχή από τον τουρισμό και τη ναυτιλία.



Για την Ελλάδα, το ζήτημα κρίνεται εξαιρετικά σοβαρό, καθώς η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με την οικονομία και τη δημόσια υγεία, καθιστώντας επιτακτική την υιοθέτηση αυστηρότερων μέτρων προστασίας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας Stuttgarter Zeitung.