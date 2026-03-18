Η είδηση ότι ο Χίττλερ θα αντιμετωπίσει τον Ζιελίνσκι στις εκλογές μοιάζει με ανέκδοτο, αλλά είναι αληθινή και η παράξενη εκλογική μάχη θα δοθεί στη Γαλλία.

Ο Κάρολος Χίττλερ, δήμαρχος της Αρκίς-συρ-Ωντ, ηγείται της κεντροδεξιάς παράταξης στην Αρκίς-συρ-Ομπ και διεκδικεί την επανεκλογή του στις δημοτικές εκλογές. Αντιπάλος του είναι ο Αντουάν Ρενό-Ζιελίνσκι, που ανήκει στο ακροδεξιό κίνημα των Πατριωτών.

«Σε όλη μου τη ζωή μου έκαναν περιστασιακά αστεία για το όνομά μου. Μερικές φορές οι άνθρωποι ζωγράφιζαν μουστάκια στις προεκλογικές μου αφίσες. Δεν ήταν ποτέ μεγάλο θέμα. Αλλά τώρα είναι εκτός ελέγχου. Έχω δει άρθρα στο διαδίκτυο που λένε το 37% των κατοίκων της Αρκίς είναι χιτλερικοί. Η γυναίκα μου κλαίει», είπε ο Χίττλερ στο BBC.

Από την πλευρά του, ο Ζιελίνσκι δήλωσε ότι «ο κόσμος με ρωτάει συχνά αν είμαι συγγενής με τον Ζελένσκι και πρέπει να απαντήσω όχι».