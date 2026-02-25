Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπενφίκα κοντράρονται στα play off για την πρόκριση στους «16» του Champions League και οι οπαδοί των Πορτογάλων συγκρούστηκαν με την ισπανική αστυνομία πριν την έναρξη.

Οι Μαδριλένοι έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση μετά την εκτός έδρας νίκη τους με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, οι Λουζιτανοί όμως ταξίδεψαν στην ισπανική πρωτεύουσα με στόχο την ανατροπή και έχουν στο πλευρό τους και τους οπαδούς τους.

Το πρόβλημα είναι πως κάποιοι εξ αυτών είχαν… άγριες διαθέσεις στη Μαδρίτη και υπήρξαν συμπλοκές με τους αστυνομικούς κοντά στο Σαντιάγκο Μπεναμπέου, μέχρι που αποκαταστάθηκε τελικά η τάξη.

Για να γίνει όμως αυτό, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, οι οπαδοί της Μπενφίκα υποστηρίζουν πως οι αστυνομικοί το παράκαναν, καθώς υπήρξαν κάποιοι τραυματισμοί.