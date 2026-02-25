Σε σταθερό επίπεδο παραμένει η υγεία του βρέφους ηλικίας πέντε μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια». Το παιδί νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει πλέον ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος της Ζακύνθου, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, όταν το βρέφος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με υψηλό πυρετό και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου η κατάσταση του παιδιού εκτιμήθηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’, αγροτική ιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να συνδράμουν. Με βάση την κλινική εικόνα του βρέφους, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία του.

Την ίδια ώρα, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για απουσία της παιδιάτρου που είχε την ευθύνη της εφημερίας και για το ζήτημα της αναρρωτικής άδειας που προσκομίστηκε.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συγκεκριμένη ιατρός τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της, ενώ στόχος της έρευνας είναι -όπως επισημαίνεται- η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών κάλυψης της εφημερίας και της διαχείρισης του περιστατικού.

Πηγή: ΑΠΕ