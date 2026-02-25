Η μάχη που δίνει ένα βρέφος από τη Ζάκυνθο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Ρίο, έχοντας διαγνωστεί με μηνιγγίτιδα, φέρνει στην επιφάνεια μια σοβαρή καταγγελία για απουσία ιατρού από το καθήκον.

Το περιστατικό πήρε πλέον τον δρόμο του πειθαρχικού ελέγχου, καθώς ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Η παρέμβαση του Υπουργού ήταν άμεση και σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, καθώς αφορά τη στάση παιδιάτρου του νοσοκομείου Ζακύνθου. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε συγκεκριμένα:

«Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά.»

Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 25, 2026

Το χρονικό της αεροδιακομιδής και η κατάσταση του βρέφους

Όλα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου. Το παιδί παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να οργανωθεί αεροδιακομιδή, καθώς η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτούσε την εισαγωγή του σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το βρέφος νοσηλεύεται πλέον σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση στο Ρίο. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, ευελπιστώντας ότι η έγκαιρη μεταφορά του θα αποδειχθεί καθοριστική.

Το δημόσιο «ευχαριστώ» της οικογένειας

Μέσα στην αγωνία τους, οι γονείς του παιδιού ένιωσαν την ανάγκη να ευχαριστήσουν δημόσια όσους στάθηκαν στο πλευρό τους, κατονομάζοντας εκείνους που υπερέβαλαν εαυτόν για να σωθεί το μωρό τους. Στην ανάρτησή τους, η οποία προκάλεσε κύμα συγκίνησης, αναφέρουν:

«Τώρα που το παιδί μας βρίσκεται στην ασφάλεια της ΜΕΘ στο Ρίο και δίνει τη δική του μάχη, νιώθουμε την ανάγκη να πούμε ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε εκείνους που τίμησαν το λειτούργημά τους και έγιναν η ασπίδα του.»

Η οικογένεια ευχαρίστησε ονομαστικά την αγροτική ιατρό και τη νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, μια καρδιολόγο που παρέμεινε στο πλευρό τους, καθώς και δύο εξωτερικούς παιδιάτρους, τους κυρίους Κομιώτη και Κάβουρα, που έσπευσαν εθελοντικά. Ειδική μνεία έγινε και στους παιδιάτρους κ. Γαρδέλη και κ. Δημητρίου, οι οποίοι παρά την απουσία τους από το νησί, καθοδηγούσαν την επιχείρηση τηλεφωνικά.

Η τοποθέτηση των γονέων καταλήγει με ένα ισχυρό μήνυμα:

«Χάρη σε όλους εσάς, το μωρό μας έφτασε στα χέρια των ειδικών. Η ανθρωπιά σας νίκησε το “σάπιο σύστημα” και την αδιαφορία. Σας παρακαλούμε όλους, κάντε μια προσευχή για το αγγελούδι μας, να πάνε όλα καλά. Τώρα σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας».