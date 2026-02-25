Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως αποκάλυψε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ζελένσκι, Ντμίτρο Λίτβιν, επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της συνομιλίας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Η επαφή αυτή έρχεται λίγο πριν τις συνομιλίες της Πέμπτης στη Γενεύη μεταξύ του Ουκρανού διαπραγματευτή Ρούστεμ Ουμέροφ και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την προετοιμασία νέων τριμερών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία τον Μάρτιο.