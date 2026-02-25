Η Γαλατασαράι πήρε μια πρόκριση που θα μείνει στην ιστορία, παρά την ήττα της με 3-2 από τη Γιουβέντους στο Τορίνο, για τα Play Off του Champions League. Οι γηπεδούχοι αντιμετώπιζαν το δύσκολο έργο να ανατρέψουν το 2-5 της Κωνσταντινούπολης και, παρά την αποβολή του Λόιντ Κένι στο 49΄, κατάφεραν να φτάσουν την αναμέτρηση στην παράταση με ένα 90λεπτο που τελείωσε 3-0. Στην παράταση, όμως, οι Βίκτορ Όσιμεν (105΄) και Γιλμάζ (118΄) έδωσαν τη χαρά της πρόκρισης στους Τούρκους, που πέρασαν στους «16» με συνολικό σκορ 7-5.

Στους «16» βρίσκονται επίσης η κάτοχος του τροπαίου Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία δυσκολεύτηκε απέναντι στη Μονακό. Οι Μονεγάσκοι άνοιξαν το σκορ στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου στο Παρίσι, αλλά στο 58΄ αποβλήθηκε ο Κουλιμπαλί και λίγα δευτερόλεπτα μετά ισοφάρισε ο Μαρκίνιος. Το 2-2 του αγώνα και το 3-2 του πρώτου αγώνα έδωσαν στην Παρί την πρόκριση με συνολικό 5-4.

Στη Μαδρίτη, η Ρεάλ χρειάστηκε να απαντήσει γρήγορα στην πρόκριση της Μπενφίκα, η οποία άνοιξε το σκορ με τον Ράφα Σίλβα στο 14΄ για να ισοφαρίσει ο Τσουαμενί δύο λεπτά αργότερα. Η «βασίλισσα» πήρε τελικά τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση με συνολικό σκορ 3-1. Σημειώνεται ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης έπαιξε σε όλο το παιχνίδι για τους «Αετούς».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ρεβάνς των playoffs:

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπριζ 4-1 (προκρίθηκε η Ατλέτικο 7-4 συνολικό)

(προκρίθηκε η Ατλέτικο 7-4 συνολικό) Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός 0-0 (προκρίθηκε η Λεβερκούζεν 2-0 συνολικό)

(προκρίθηκε η Λεβερκούζεν 2-0 συνολικό) Ίντερ-Μπόντο Γκλιμτ 1-2 (προκρίθηκε η Μπόντο Γκλιμτ 5-2 συνολικό)

(προκρίθηκε η Μπόντο Γκλιμτ 5-2 συνολικό) Νιούκαστλ-Καραμπάχ 3-2 (προκρίθηκε η Νιούκαστλ 9-3 συνολικό)

(προκρίθηκε η Νιούκαστλ 9-3 συνολικό) Αταλάντα-Ντόρτμουντ 4-1 (προκρίθηκε η Αταλάντα 4-3 συνολικό)

(προκρίθηκε η Αταλάντα 4-3 συνολικό) Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό 2-2 (προκρίθηκε η Παρί 5-4 συνολικό)

(προκρίθηκε η Παρί 5-4 συνολικό) Γιουβέντους-Γαλατασαράι 3-2 παρ. (προκρίθηκε η Γαλατασαράι 7-5 συνολικό)

(προκρίθηκε η Γαλατασαράι 7-5 συνολικό) Ρεάλ Μαδρίτης-Μπενφίκα 2-1 (προκρίθηκε η Ρεάλ 3-1 συνολικό)

Στις 16 ομάδες που συνεχίζουν, μαζί με τις παραπάνω, έχουν προκριθεί απευθείας: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μάντσεστερ Σίτι.