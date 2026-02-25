Ο Γιάννης Τσιριγώτης, πρόεδρος του Ιωνικού, οδηγείται στη φυλακή, μετά τη σύλληψή του πριν από μία εβδομάδα. Η σύλληψη είχε γίνει όταν προσπάθησε να παρέμβει σε αστυνομική επιχείρηση, προκειμένου να σταματήσει τη σύλληψη οπαδών της ομάδας του που προκάλεσαν επεισόδια στον αγώνα Κηφισιά – ΟΦΗ, στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νίκαια.

Ο Γιάννης Τσιριγώτης καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών και το δικαστήριο αποφάσισε να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Μαζί του στη φυλακή οδηγούνται και δυο οπαδοί, που καταδικάσθηκαν σε ποινές φυλάκισης 12 και 20 μηνών αντίστοιχα.