Η Κηφισιά και ο ΟΦΗ αναμετρώνται για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με το παιχνίδι να σταματάει για 4-5 λεπτά, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, λόγω έντασης ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικές δυνάμεις.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, γινόταν μια χαρά παιχνίδι, με τους Κρητικούς να είναι μπροστά με 2-1 και τους γηπεδούχους να προσπαθούν να ισοφαρίσουν. Στις εξέδρες, όμως, τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο όμορφα.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου υπήρξε ένταση στην κεντρική κερκίδα του γηπέδου, όπου ήταν οι οπαδοί των γηπεδούχων, καθώς κάποιοι κινήθηκαν προς την πλευρά που ήταν οι φίλαθλοι του ΟΦΗ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αποφάσισαν να επέμβουν για να μην ξεφύγει η κατάσταση και τελικά το ματς διακόπηκε για 4-5 λεπτά καθώς υπήρχε μεγάλη ένταση, για να επανέλθει στη συνέχεια η ηρεμία και να αρχίσει ξανά η δράση στον αγωνιστικό χώρο.