Την εικόνα ενός πλήρως θωρακισμένου συνόρου στον Έβρο παρουσίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σε θεματική συζήτηση για την ασφάλεια στο πλαίσιο του 2ου προσυνεδρίου της Νέα Δημοκρατία που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. «Ο Έβρος είναι απόρθητος και οι μεταναστευτικές ροές έχουν απολύτως μηδενιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Όπως ανέφερε, ο φράχτης εκτείνεται ήδη σε 75 χιλιόμετρα και το προσεχές διάστημα θα προστεθούν ακόμη 5, ενώ τη φύλαξη των συνόρων έχουν αναλάβει 1.200 συνοριοφύλακες.



Στο πεδίο της εσωτερικής ασφάλειας, ο υπουργός σημείωσε ότι την προηγούμενη χρονιά καταγράφηκαν 13.000 συλλήψεις πανελλαδικά για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για εξάλειψη των καταλήψεων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και για τερματισμό των φαινομένων βίας στα γήπεδα.



Αναφερόμενος στις μεταναστευτικές ροές, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε «Μόνο για ένα έτος το 2015-2016 οι μεταναστευτικές ροές ήταν 859.000 και αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το Ανατολικό Αιγαίο και τον Έβρο, βρίσκονται σε μείωση 60%. Από 48.000 ροές που είχαμε στα νησιά μας και στον Έβρο το 2024, το 2025 ήμασταν στις 21.000 και σήμερα οι αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούν είναι 26.000».



Στοιχεία για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας παρέθεσε και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, επισημαίνοντας «Το 2019 το Πυροσβεστικό Σώμα αριθμούσε 13.900 άτομα και το 2025 φτάσαμε τους 18.000 και το 2026 θα φτάσουν τα 19.000 άτομα, άρα 5.000 επιπλέον άτομα».



Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη του υπουργείου, επεσήμανε ότι ο προϋπολογισμός από τα 515 εκατ. ευρώ το 2022 ανέρχεται φέτος σε 1,42 δισ. ευρώ.



Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου της ΝΔ Θοδωρής Ρουσσόπουλος. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΝΔ Σπύρος Μιχαλόπουλος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας, ο γενικός διευθυντής Γιάννης Σμυρλής και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου.